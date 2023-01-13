пригожин хоче показати, що його найманці кращі за армію рф - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Глава приватної військової компанії "вагнер" євгеній пригожин хоче показати, що його найманці кращі за регулярні збройні сили рф. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю BBC, говорячи про ситуацію в Соледарі, передає УНН.
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Він сказав, що найманці «вагнера» використовувалися в атаках «хвиля за хвилею за хвилею», що призвело до великої кількості смертей, і що пригожина цікавила можлива економічна вигода від захоплення міста, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти.
«Вони будуть заробляти гроші на крові», - сказав Резніков.
Резніков зазначає, що група «вагнера» «повинна надати якісь докази, щоб заявити, що вони кращі, ніж регулярні збройні сили російської федерації».
Доповнення
Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що ніч у Соледарі Донецької області була гарячою, тривали бої. Росіяни підтримують високу інтенсивність наступу. Українські військові сміливо намагаються втримати оборону.
Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявляв, що збільшення впливу глави приватної військової компанії "вагнера" євгеній пригожина у війні в Україні свідчить про розпач, пов'язаний з невдачами москви на полі бою.