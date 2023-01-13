Бои за Соледарь: ночь была горячей, украинские военные пытаются удержать оборону - Маляр

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«Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнения нет», - написала Маляр в Telegram.

Дополнение

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке о ситуации на фронте впервые отмечает, что "российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, вероятно, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин населенного пункта".

Считать в процентном соотношении, какую часть города Соледар контролируют украинские силы, а которую пытается взять под контроль враг – неуместно, заявил 12 января заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.