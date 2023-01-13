ISW: росія, ймовірно, захопила Соледар, але це не призведе до оточення Бахмута

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Разом з тим, експерти Інституту вважають, що "імовірне захоплення Соледара 11 січня не є оперативно-важливим розвитком ситуації - і він навряд чи віщує швидке російське оточення Бахмута".

У зведенні ISW наголошується, що в четвер Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про відбиття російських атак у населеному пункті, який розташований приблизно за кілометр на північний захід від Соледара. Однак, на відміну від попередніх днів, українські військові не говорили, що їм удалося відбити наступ у Соледарі.

При цьому російські джерела писали, що армія РФ завершує зачистку Соледара, а в телеграм-каналах військових блогерів публікувалися кадри, на яких бійці "ЧВК Вагнера" ходять вулицями міста.

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"Усі доступні свідчення говорять про те, що українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі", - резюмують експерти ISW.

Однак при цьому вони вважають, що в результаті "російських інформаційних операцій важливість Соледара перебільшувалася" і називають його взяття "в найкращому разі тактичною пірровою перемогою Росії".

"ISW як і раніше вважає, що захоплення Соледара – населеного пункту площею близько 14,2 кв. км – не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими лініями наземної комунікації з Бахмутом – і не поставить їх у вигіднішу позицію для оточення міста у короткостроковій перспективі", - сказано у зведенні.

Експерти ISW продовжують, що армії РФ, "ймовірно, вдалося захопити Соледар, направивши значні ресурси на досягнення тактичного успіху, який її виснажив", і це "прискорить кульмінацію російських сил, що втратили міць, біля Бахмута".

"Російські сили можуть спробувати підтримувати високий темп атак у районі Бахмута, але ці зусилля не приведуть до оперативно-значних результатів, оскільки вони втратили бойову силу та накопичили виснаженість", - сказано у зведенні ISW.

Російська сторона заявила, що Соледар захоплений. Однак у четвер у Києві та в Пентагоні цього не підтверджували.