ISW: россия, вероятно, захватила Соледар, но это не приведет к окружению Бахмута

Детали

Вместе с тем, эксперты Института считают, что "вероятный захват Соледара 11 января не является оперативно-важным развитием ситуации - и он вряд ли предвещает скорое российское окружение Бахмута".

В сводке ISW отмечается, что в четверг Генеральный штаб ВСУ сообщал об отражении российских атак в населенном пункте Соль, который расположен примерно в километре на северо-запад от Соледара. Однако, в отличие от предыдущих дней, украинские военные не говорили, что им удалось отбить наступление в самом Соледаре.

При этом российские источники писали, что армия РФ завершает зачистку Соледара, а в телеграм-каналах военных блогеров публиковались кадры, на которых бойцы "ЧВК Вагнера" ходят по улицам города.

"Все доступные свидетельства говорят о том, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре", - заключают эксперты ISW.

Однако при этом они считают, что в результате "российских информационных операций важность Соледара преувеличивалась" и называют его взятие "в самом лучшем случае тактической Пирровой победой России".

"ISW по-прежнему считает, что захват Соледара – населенного пункта площадью около 14,2 кв. км – не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом – и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе", - сказано в сводке.

Эксперты ISW продолжают, что армии РФ, "вероятно, удалось захватить Соледар, направив значительные ресурсы на достижение тактического успеха, который ее истощил", и это "ускорит кульминацию потерявших мощь российских сил около Бахмута".

"Российские силы могут попытаться поддерживать высокий темп атак в районе Бахмута, но эти усилия не приведут к оперативно-значительным результатам, поскольку они утратили боевую силу и накопили истощенность", - сказано в сводке ISW.

Российская сторона заявила, что Соледар захвачен. Однако в четверг в Киеве и в Пентагоне этого не подтверждали.