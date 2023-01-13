Бої за Соледар: ніч була гарячою, українські військові намагаються втримати оборону - Маляр

Цитата

«Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумніву немає», - написала Маляр у Telegram.

Доповнення

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті вперше зазначає, що "російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, ймовірно, вдалося витіснити українські війська із західних околиць населеного пункту".

Рахувати у відсотковому відношенні, яку частину міста Соледар контролюють українські сили, а яку намагається взяти під контроль ворог – недоречно, заявив 12 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.