Бої за Соледар: ніч була гарячою, українські військові намагаються втримати оборону - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Ніч в Соледарі на Донеччині була гарячою, тривали бої. Росіяни підтримують високу інтенсивність наступу. Українські військові відважно намагаються втримати оборону. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у п'ятницю, 13 січня, передає УНН.
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«Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумніву немає», - написала Маляр у Telegram.
Доповнення
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті вперше зазначає, що "російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, ймовірно, вдалося витіснити українські війська із західних околиць населеного пункту".
Рахувати у відсотковому відношенні, яку частину міста Соледар контролюють українські сили, а яку намагається взяти під контроль ворог – недоречно, заявив 12 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.