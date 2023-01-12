Генштаб про Соледар: рахувати у відсотках, яку частину контролює наша армія, а яку ворог - недоречно
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Рахувати у відсотковому відношенні, яку частину міста Соледар Донецької області контролює українські сили, а яку намагається взяти під контроль ворог – недоречно, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Стосовно Соледара: там ідуть запеклі бої, тому трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми, а яку намагається контролювати ворог. Бої ідуть, бої запеклі. Поки що так", – наголосив він.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупаційні війська безуспішно намагаються прорвати оборону українських захисників та захопити Соледар. Підступи до міста фактично всіяні трупами російських військових.