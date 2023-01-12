Генштаб о Соледаре: считать в процентах, какую часть контролирует наша армия, а какую враг - неуместно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Считать в процентном отношении, какую часть города Соледар Донецкой области контролирует украинские силы, а какую пытается взять под контроль враг – неуместно, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Относительно Соледара: там идут ожесточенные бои, поэтому немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы, а какую пытается контролировать враг. Бои идут, бои ожесточенные. Пока что так", – подчеркнул он.
Дополнение
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупационные войска безуспешно пытаются прорвать оборону украинских защитников и захватить Соледар. Подступы к городу фактически усеяны трупами российских военных.