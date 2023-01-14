ISW: Пригожин заставил министерство обороны России признать ЧВК "Вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Бизнесмен Евгений Пригожин укрепил свои позиции, после того как минобороны России признало участие его ЧВК "Вагнер" в захвате Соледара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку американского Института изучения войны (ISW).
Детали
О взятии Соледара министерство заявило накануне. В первом сообщении ЧВК "Вагнер" не упоминалась вовсе, несмотря на заявления Пригожина о том, что это его штурмовики захватили город еще несколько дней назад. Это вызвало бурную реакцию в российском информационном пространстве, говорится в ежедневном обзоре ISW. К вечеру появилось еще одно сообщение минобороны - якобы "в связи с обращениями СМИ".
Наступательные действия осуществлялись "разнородной группировкой российских войск", а "непосредственный штурм городских кварталов Соледара" вели "добровольцы штурмовых отрядов" ЧВК "Вагнер", заявили в военном ведомстве.
Некоторые провоенные блогеры считают, что именно Пригожин вынудил военное ведомство, во-первых, выйти за рамки нарочито расплывчатой риторики, а во-вторых, отказаться от политики воздержания от официального признания ЧВК "Вагнера" и ее военных усилий, пишут эксперты. До сих пор минобороны в своих сводках ЧВК "Вагнер" не упоминало.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать российскому президенту, что его силы лучше, чем обычная армия.
Напомним
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы прекратить работу "ЧВК Вагнера" в Сербии и других странах, где она пытается присутствовать.