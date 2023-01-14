ISW: Пригожин заставил министерство обороны России признать ЧВК "Вагнер"

Детали

О взятии Соледара министерство заявило накануне. В первом сообщении ЧВК "Вагнер" не упоминалась вовсе, несмотря на заявления Пригожина о том, что это его штурмовики захватили город еще несколько дней назад. Это вызвало бурную реакцию в российском информационном пространстве, говорится в ежедневном обзоре ISW. К вечеру появилось еще одно сообщение минобороны - якобы "в связи с обращениями СМИ".

Наступательные действия осуществлялись "разнородной группировкой российских войск", а "непосредственный штурм городских кварталов Соледара" вели "добровольцы штурмовых отрядов" ЧВК "Вагнер", заявили в военном ведомстве.

Некоторые провоенные блогеры считают, что именно Пригожин вынудил военное ведомство, во-первых, выйти за рамки нарочито расплывчатой риторики, а во-вторых, отказаться от политики воздержания от официального признания ЧВК "Вагнера" и ее военных усилий, пишут эксперты. До сих пор минобороны в своих сводках ЧВК "Вагнер" не упоминало.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать российскому президенту, что его силы лучше, чем обычная армия.

Напомним

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы прекратить работу "ЧВК Вагнера" в Сербии и других странах, где она пытается присутствовать.