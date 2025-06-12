"Вагнеровцы" в Мали создали сеть нелегальных тюрем - журналисты

Сеть тайных тюрем, где удерживали мирных жителей, создали в Мали российские наемники из ЧВК "Вагнер". К такому выводу пришли журналисты Forbidden Stories, France 24 и Le Monde во время совместного расследования, – пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал "Важные истории".

Детали

Расследователи обнаружили не менее шести секретных тюрем, которые действовали вне контроля властей Мали. В них удерживали людей, подозреваемых в связях с джихадистами или сепаратистами, а также гражданских, задержанных во время массовых облав.

"Вагнеровцы" сами решают, кого забирать – сказал один из офицеров армии Мали.

По данным правозащитной организации Kal Akal, с ноября 2023 года по апрель 2025-го в стране были арестованы, похищены или пропали без вести 668 гражданских лиц.

Бывшие узники этих тюрем сообщили о жестоких пытках. Людей били электрическими кабелями, палками, пытали утоплением, удерживали в металлических контейнерах под палящим солнцем.

Нас били электрическими кабелями, палками, пытали водой. Часто все происходило под русскую музыку – рассказал один из бывших заключенных.

Также они упоминали о принудительном труде и голоде. Часть заключенных отпускали только после уплаты выкупа.

Похищение ради выкупа – обычная практика – заявил Аттайе Аг Мохамед Абубакрин, генеральный секретарь Kal Akal.

Журналисты провели расследование в рамках проекта "Виктория", названного в честь украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в сентябре 2024 года после попадания в плен во время работы на оккупированных территориях.

Forbidden Stories и партнеры смогли подтвердить существование шести таких тюрем в разных городах: Нампала, Севаре, Бафо и других. Часть из них расположена на территориях, формально принадлежащих малийской армии.

У "Вагнера" есть тюрьмы почти везде, где они базируются. Все, кого не убивают сразу, попадают туда. Похищают пастухов, торговцев, водителей – сообщил аналитик, специализирующийся на регионе Сахель, куда входит Мали.

Дополнительно

Наемники из ЧВК "Вагнер" начали действовать в Мали в конце 2021 года после того, как из страны ушли французские миротворцы из-за переворота и прихода к власти военной хунты. С тех пор их регулярно обвиняют в преступлениях против мирного населения во время совместных операций с армией Мали.

В 2024 году, по данным исследовательской группы ACLED, боевики "Вагнера" убили 925 гражданских — вдвое больше, чем исламисты, на счету которых около 400 жертв. О завершении деятельности ЧВК "Вагнер" в Мали было объявлено 6 июня 2025 года через аффилированный телеграм-канал.

Справка

ЧВК "Вагнер" – российская вооруженная группировка, которая участвует в конфликтах в Сирии, Украине, Центральной Африканской Республике, Судане и ряде других стран. Его боевики неоднократно обвинялись в военных преступлениях, включая пытки, похищения и массовые убийства.

Напомним

В Мали продолжается многолетнее противостояние правительственных сил с туарегами-сепаратистами и джихадистскими группировками. Массовые нарушения прав человека, включая похищения и убийства гражданских, стали обычной практикой в условиях слабой государственной институциональности и вмешательства внешних сил.

Модель действий ЧВК "Вагнер" в Мали имеет много общего с тактикой, которую российские силы применяют на оккупированных территориях Украины – от пыток до похищений и принудительных исчезновений. Это подчеркивает транснациональный характер угрозы, которую представляет деятельность "вагнеровцев".

ISW: Пригожин заставил министерство обороны России признать ЧВК "Вагнер"