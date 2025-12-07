Новий "африканський корпус" рф звинувачують у зґвалтуваннях та обезголовленнях цивільних у Малі

Новий російський військовий підрозділ – африканський корпус, який прийшов на зміну найманському угрупованню "вагнер" у Малі, – звинувачують у жорстоких зловживаннях, включаючи зґвалтування та обезголовлення. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Десятки мирних жителів, які втекли від бойових дій, повідомили Associated Press, що російські сили, діючи спільно з малійськими військовими, застосовують ту саму тактику, що й "вагнерівці".

Армія Малі звинувачується у вбивстві 31 жителя села під час рейдів – Reuters

За словами біженців, тактика "африканського корпусу" включає "політику випаленої землі". Двоє свідків показали відео спалених "білими чоловіками" сіл. Крім того, двоє інших біженців заявили, що знайшли тіла своїх близьких без внутрішніх органів, про що раніше повідомлялося у контексті зловживань "Вагнера".

Це політика випаленої землі. Солдати ні з ким не розмовляють. Кого тільки побачать, вони стріляють. Жодних питань, жодного попередження. Люди навіть не знають, чому їх вбивають – сказав старійшина малійського села, який утік.

Величезний регіон Сахель став найсмертоноснішим місцем для екстремізму у світі. Військові уряди Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру відвернулися від західних союзників та звернулися до росії за допомогою у боротьбі з бойовиками, пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Коли "африканський корпус" замінив "вагнера" шість місяців тому, цивільне населення сподівалося на зменшення жорстокості, однак Організація Об'єднаних Націй стверджує, що цивільні особи зазнають знущань з усіх сторін конфлікту.

У Малі стратили популярну блогерку, яка підтримувала армію – її викрали посеред дня