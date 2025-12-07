Новий "африканський корпус" рф звинувачують у зґвалтуваннях та обезголовленнях цивільних у Малі

$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 30995 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 42822 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 51004 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 49255 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 54830 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53791 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39562 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 80803 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43829 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38886 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Популярнi новини
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07 • 10902 перегляди
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет7 грудня, 03:24 • 6478 перегляди
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога 7 грудня, 03:42 • 5788 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини7 грудня, 04:08 • 9086 перегляди
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26 • 4288 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 37467 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 47216 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 60724 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 80803 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 69806 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ілон Маск
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Лондон
Франція
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 34930 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 44073 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 45571 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 59597 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 57780 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
The New York Times

Новий "африканський корпус" рф звинувачують у зґвалтуваннях та обезголовленнях цивільних у Малі

Київ • УНН

 • 66 перегляди

російський "африканський корпус", який зайшов у Малі після бойовиків "вагнера", звинувачують у систематичних вбивствах та знущанні із мирного місцевого населення.

Новий "африканський корпус" рф звинувачують у зґвалтуваннях та обезголовленнях цивільних у Малі

Новий російський військовий підрозділ – африканський корпус, який прийшов на зміну найманському угрупованню "вагнер" у Малі, – звинувачують у жорстоких зловживаннях, включаючи зґвалтування та обезголовлення. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Десятки мирних жителів, які втекли від бойових дій, повідомили Associated Press, що російські сили, діючи спільно з малійськими військовими, застосовують ту саму тактику, що й "вагнерівці".

Армія Малі звинувачується у вбивстві 31 жителя села під час рейдів – Reuters18.11.25, 19:48 • 3442 перегляди

За словами біженців, тактика "африканського корпусу" включає "політику випаленої землі". Двоє свідків показали відео спалених "білими чоловіками" сіл. Крім того, двоє інших біженців заявили, що знайшли тіла своїх близьких без внутрішніх органів, про що раніше повідомлялося у контексті зловживань "Вагнера".

Це політика випаленої землі. Солдати ні з ким не розмовляють. Кого тільки побачать, вони стріляють. Жодних питань, жодного попередження. Люди навіть не знають, чому їх вбивають 

– сказав старійшина малійського села, який утік. 

Величезний регіон Сахель став найсмертоноснішим місцем для екстремізму у світі. Військові уряди Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру відвернулися від західних союзників та звернулися до росії за допомогою у боротьбі з бойовиками, пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою". 

Коли "африканський корпус" замінив "вагнера" шість місяців тому, цивільне населення сподівалося на зменшення жорстокості, однак Організація Об'єднаних Націй стверджує, що цивільні особи зазнають знущань з усіх сторін конфлікту.

У Малі стратили популярну блогерку, яка підтримувала армію – її викрали посеред дня10.11.25, 22:03 • 11078 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Сутички
Блогери
Ассошіейтед Прес
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Малі