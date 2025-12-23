"Літав частіше, ніж повідомлялося": нові файли Епштейна розкривають деталі подорожей Трампа у 90-х

Міністерство юстиції США оприлюднило нову партію документів у справі покійного фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна, що містить близько 30 000 сторінок. Серед матеріалів виявлено електронний лист федерального прокурора від 2020 року, у якому стверджується, що Дональд Трамп користувався приватним літаком Епштейна щонайменше вісім разів протягом 1990-х років. Це суперечить попереднім заявам політика про те, що він ніколи не перебував на борту літаків засудженого злочинця. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з архівами польотів, Трамп подорожував літаком Епштейна у період між 1993 та 1996 роками. У чотирьох випадках на борту також була присутня Гіслен Максвелл, яка зараз відбуває 20-річний термін за сприяння Епштейну в сексуальному насильстві над неповнолітніми.

Особливу увагу слідчих привернули окремі рейси:

На одному з них єдиними пасажирами були Епштейн, Трамп та 20-річна жінка (її ім'я видалено).

Ще два рейси включали жінок, які, за словами прокурора, могли бути потенційними свідками у справі Максвелл.

Також зафіксовано поїздки Трампа з членами його родини – дружиною Марлою Мейплз та дітьми Тіффані й Еріком.

Реакція Міністерства юстиції та Білого дому

У Міністерстві юстиції наголосили, що оприлюднення цих документів є частиною зобов’язань щодо прозорості, проте застерегли від поспішних висновків. У заяві відомства на платформі X зазначено, що деякі матеріали можуть містити недостовірну інформацію.

Деякі з цих документів містять неправдиві та сенсаційні заяви проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. Щоб було зрозуміло: ці заяви є необґрунтованими та хибними, і якби вони мали хоч краплю достовірності, їх би вже точно використали як зброю проти президента Трампа – повідомили в Мін'юсті США.

Сам Трамп раніше заперечував будь-які подібні контакти. У 2024 році він публічно заявив, що його "ніколи не було в літаку Епштейна чи на його "дурному" острові". Наразі Білий дім не надав офіційних коментарів щодо нових даних прокурорського листування. Документи не містять прямих звинувачень Трампа у вчиненні злочинів.

Нагадаємо

19 грудня Міністерство юстиції США почало публікувати тисячі нових документів у справі Джеффрі Епштейна. CBS News виявила, що щонайменше 550 сторінок повністю відредаговані. Ці документи містять фотографії відомих людей, зображення з його будинків та протоколи розслідувань, що деталізують звинувачення проти покійного сексуального злочинця.

Пізніше Міністерство юстиції США оприлюднило чергову порцію документів, пов'язаних з покійним опальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Дональд Трамп пізніше вперше прокоментував оприлюднення файлів Джеффрі Епштейна, скаржачись, що репутація людей, які "невинно зустрічалися" з Епштейном, може постраждати.