Армія Малі звинувачується у вбивстві 31 жителя села під час рейдів – Reuters

Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 5678 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 16121 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 25662 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 36376 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 22149 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 24005 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 25958 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25626 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31735 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 32667 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 29957 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 11823 перегляди
У Cloudflare прокоментували глобальний збій, що вплинув на безліч сайтів: що сказали13:52 • 10650 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 19854 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 19891 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 36377 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 89011 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 118945 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 109920 перегляди
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Туреччина
Вашингтон
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 4176 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 4448 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 11848 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 29989 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 32700 перегляди
Армія Малі звинувачується у вбивстві 31 жителя села під час рейдів – Reuters

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Згідно зі звітом Human Rights Watch, армія Малі та союзні ополчення вбили 31 цивільного під час рейдів у селах Камона та Балле. Жертв звинувачували у співпраці з угрупованням, пов'язаним з "Аль-Каїдою".

Армія Малі звинувачується у вбивстві 31 жителя села під час рейдів – Reuters

Згідно зі звітом Human Rights Watch (HRW), опублікованим у вівторок, малійські військові та союзні їм ополчення вбили щонайменше 31 цивільного жителя під час рейдів у двох селах центрального регіону Сегу, який вважається опорним районом повстанського угруповання, пов'язаного з "Аль-Каїдою". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Правозахисна організація, що базується в Нью-Йорку, детально описує два напади, скоєні в жовтні. Перший інцидент, за даними HRW, стався 2 жовтня у селі Камона, де армійські підрозділи та ополченці вбили не менше 21 чоловіка та спалили будинки. Другий напад стався у селі Балле, розташованому приблизно за 55 кілометрів, де загинуло щонайменше 10 осіб, включно з однією жінкою.

росія та Малі уклали торгівельні угоди і розглядають співпрацю в ядерній енергетиці - ЗМІ23.06.25, 20:48 • 3123 перегляди

Свідки розповіли HRW, що військові та їхні союзники страчували мешканців, звинувачуючи їх у співпраці з угрупованням "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслимін" (JNIM), яке пов'язане з "Аль-Каїдою" та активно розширює свою діяльність на півдні країни.

У звіті цитується місцевий пастух, який вижив, сховавшись з дев'ятирічною донькою. Пізніше він знайшов 17 тіл із кульовими пораненнями 

– повідомляється у звіті HRW. 

Ні Африканський Союз, ні речник армії Малі не надали оперативних коментарів на запити щодо цих звинувачень.

Провал "вагнерівців" у Малі зіпсував стратегію кремля в Африці - розвідка31.08.25, 13:54 • 5145 переглядiв

Human Rights Watch закликала владу Малі негайно провести розслідування вбивств і звернулася до Африканського Союзу з вимогою вжити заходів для сприяння припиненню конфлікту та притягнення відповідальних за злочини сторін до відповідальності. 

Малі, країна, що не має виходу до моря, перебуває під значним тиском джихадистських угруповань, які не лише атакують державні сили, але й нещодавно запровадили паливну блокаду, що посилює економічну та гуманітарну кризу в регіоні.

У Малі стратили популярну блогерку, яка підтримувала армію – її викрали посеред дня10.11.25, 22:03 • 11034 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
