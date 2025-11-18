Армія Малі звинувачується у вбивстві 31 жителя села під час рейдів – Reuters
Згідно зі звітом Human Rights Watch, армія Малі та союзні ополчення вбили 31 цивільного під час рейдів у селах Камона та Балле. Жертв звинувачували у співпраці з угрупованням, пов'язаним з "Аль-Каїдою".
Згідно зі звітом Human Rights Watch (HRW), опублікованим у вівторок, малійські військові та союзні їм ополчення вбили щонайменше 31 цивільного жителя під час рейдів у двох селах центрального регіону Сегу, який вважається опорним районом повстанського угруповання, пов'язаного з "Аль-Каїдою". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Правозахисна організація, що базується в Нью-Йорку, детально описує два напади, скоєні в жовтні. Перший інцидент, за даними HRW, стався 2 жовтня у селі Камона, де армійські підрозділи та ополченці вбили не менше 21 чоловіка та спалили будинки. Другий напад стався у селі Балле, розташованому приблизно за 55 кілометрів, де загинуло щонайменше 10 осіб, включно з однією жінкою.
Свідки розповіли HRW, що військові та їхні союзники страчували мешканців, звинувачуючи їх у співпраці з угрупованням "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслимін" (JNIM), яке пов'язане з "Аль-Каїдою" та активно розширює свою діяльність на півдні країни.
У звіті цитується місцевий пастух, який вижив, сховавшись з дев'ятирічною донькою. Пізніше він знайшов 17 тіл із кульовими пораненнями
Ні Африканський Союз, ні речник армії Малі не надали оперативних коментарів на запити щодо цих звинувачень.
Human Rights Watch закликала владу Малі негайно провести розслідування вбивств і звернулася до Африканського Союзу з вимогою вжити заходів для сприяння припиненню конфлікту та притягнення відповідальних за злочини сторін до відповідальності.
Малі, країна, що не має виходу до моря, перебуває під значним тиском джихадистських угруповань, які не лише атакують державні сили, але й нещодавно запровадили паливну блокаду, що посилює економічну та гуманітарну кризу в регіоні.
