Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
06:24 • 1662 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 40017 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 48863 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 36552 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 39472 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36365 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 63048 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 48495 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 74773 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
Военное правительство Буркина-Фасо арестовало сотрудников европейских гуманитарных организаций за "шпионаж"

Киев • УНН

 • 960 просмотра

В Буркина-Фасо задержали представителей европейской гуманитарной миссии якобы за шпионаж.

Военное правительство Буркина-Фасо арестовало сотрудников европейских гуманитарных организаций за "шпионаж"

Военное правительство Буркина-Фасо сообщило о задержании восьми сотрудников нидерландской гуманитарной организации INSO, которых обвиняют в шпионаже и государственной измене. Организация категорически отрицает обвинения и призывает к немедленному освобождению своих коллег. Об этом сообщает Aljazeera, пишет УНН.

Подробности

Власти Буркина-Фасо заявили об аресте восьми человек, связанных с Международной организацией безопасности неправительственных организаций (INSO), штаб-квартира которой расположена в Гааге. Среди задержанных – граждане Франции, Чехии, Мали и Буркина-Фасо, а также франко-сенегальская сотрудница.

39 человек погибли от нападений в Нигере: среди жертв есть дети15.12.24, 06:01 • 18709 просмотров

Министр безопасности страны Махамаду Сана утверждает, что задержанные продолжали деятельность INSO после временного запрета ее работы, введенного еще в июле. По словам чиновника, они якобы "собирали конфиденциальную информацию и передавали ее иностранным государствам", что могло, по мнению властей, нанести ущерб национальной безопасности.

INSO в ответ заявила, что ее работа заключается исключительно в обеспечении безопасности гуманитарных работников, а собранные данные являются открытыми и не содержат никакой секретной информации. Организация подчеркнула, что "категорически отвергает любые обвинения в шпионаже" и делает все возможное для освобождения своих сотрудников.

Послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетили оккупированный Крым. В МИД обвинили африканских дипломатов в лицемерии22.09.25, 19:37 • 8583 просмотра

Ситуация вокруг INSO отражает более широкий политический курс Буркина-Фасо после военного переворота 2022 года. Страна, вместе с Мали и Нигером, дистанцировалась от Запада, разорвала часть международных соглашений и создала собственное объединение – Альянс государств Сахеля. Эти режимы отказались от сотрудничества с Францией и сближаются с Россией, что вызывает беспокойство у западных столиц.

На фоне этого военные правительства региона продолжают борьбу с группировками, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". Международные правозащитники, в частности Human Rights Watch, фиксируют многочисленные нарушения прав человека как со стороны боевиков, так и государственных сил безопасности.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали договор о "конфедерации" - СМИ06.07.24, 20:15 • 23031 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
благотворительность
Гаага
Мали
Франция
Чешская Республика