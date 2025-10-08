Военное правительство Буркина-Фасо арестовало сотрудников европейских гуманитарных организаций за "шпионаж"

Военное правительство Буркина-Фасо сообщило о задержании восьми сотрудников нидерландской гуманитарной организации INSO, которых обвиняют в шпионаже и государственной измене. Организация категорически отрицает обвинения и призывает к немедленному освобождению своих коллег. Об этом сообщает Aljazeera, пишет УНН.

Подробности

Власти Буркина-Фасо заявили об аресте восьми человек, связанных с Международной организацией безопасности неправительственных организаций (INSO), штаб-квартира которой расположена в Гааге. Среди задержанных – граждане Франции, Чехии, Мали и Буркина-Фасо, а также франко-сенегальская сотрудница.

Министр безопасности страны Махамаду Сана утверждает, что задержанные продолжали деятельность INSO после временного запрета ее работы, введенного еще в июле. По словам чиновника, они якобы "собирали конфиденциальную информацию и передавали ее иностранным государствам", что могло, по мнению властей, нанести ущерб национальной безопасности.

INSO в ответ заявила, что ее работа заключается исключительно в обеспечении безопасности гуманитарных работников, а собранные данные являются открытыми и не содержат никакой секретной информации. Организация подчеркнула, что "категорически отвергает любые обвинения в шпионаже" и делает все возможное для освобождения своих сотрудников.

Ситуация вокруг INSO отражает более широкий политический курс Буркина-Фасо после военного переворота 2022 года. Страна, вместе с Мали и Нигером, дистанцировалась от Запада, разорвала часть международных соглашений и создала собственное объединение – Альянс государств Сахеля. Эти режимы отказались от сотрудничества с Францией и сближаются с Россией, что вызывает беспокойство у западных столиц.

На фоне этого военные правительства региона продолжают борьбу с группировками, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". Международные правозащитники, в частности Human Rights Watch, фиксируют многочисленные нарушения прав человека как со стороны боевиков, так и государственных сил безопасности.

