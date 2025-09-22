$41.250.00
12:19 • 10581 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 17060 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 26581 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 43294 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 44290 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 25707 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 43569 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23928 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34435 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 48198 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
Послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетили оккупированный Крым. В МИД обвинили африканских дипломатов в лицемерии

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

МИД Украины осудил незаконный визит послов Буркина-Фасо, Мали и Нигера в оккупированный Крым 18-20 сентября. Эти действия расцениваются как дерзкое нарушение международного права и украинского законодательства.

Послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетили оккупированный Крым. В МИД обвинили африканских дипломатов в лицемерии

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает незаконный "визит" в временно оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым послов Буркина-Фасо Аристида Тапсобы, Республики Мали Сейду Камиссоки и Республики Нигер Иссы Абду Сидика в россии, который состоялся 18-20 сентября, передает УНН.

Африканские дипломаты грубо нарушили международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности № 68/262 "Территориальная целостность Украины", которая подтверждает непризнание каких-либо изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь. Такие действия также противоречат украинскому законодательству, которое четко определяет порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины 

- говорится в заявлении.

В МИД рассматривают этот "визит" как дерзкое нарушение норм международного права и национального законодательства не только указанными лицами, но и режимами, которые они представляют.

Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, которые якобы прилагают режимы Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. российская федерация продолжает использовать отдельных иностранных дипломатов как оплачиваемых статистов в своих пропагандистских целях, пытаясь создать ложное впечатление о международной легитимизации временно оккупированных территорий Украины 

- говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД призвали послов "осознать, что своими действиями они фактически приняли участие в российской кампании по легитимизации колониальных захватов, что делает позицию этих африканских дипломатов особенно лицемерной".

Украина оставляет за собой право на ответные действия на любые нарушения ее суверенитета и территориальной целостности 

- резюмировали в дипведомстве.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Генеральная Ассамблея ООН
Мали
Украина