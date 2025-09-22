Послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетили оккупированный Крым. В МИД обвинили африканских дипломатов в лицемерии

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает незаконный "визит" в временно оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым послов Буркина-Фасо Аристида Тапсобы, Республики Мали Сейду Камиссоки и Республики Нигер Иссы Абду Сидика в россии, который состоялся 18-20 сентября, передает УНН.

Африканские дипломаты грубо нарушили международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности № 68/262 "Территориальная целостность Украины", которая подтверждает непризнание каких-либо изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь. Такие действия также противоречат украинскому законодательству, которое четко определяет порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины

В МИД рассматривают этот "визит" как дерзкое нарушение норм международного права и национального законодательства не только указанными лицами, но и режимами, которые они представляют.

Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, которые якобы прилагают режимы Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. российская федерация продолжает использовать отдельных иностранных дипломатов как оплачиваемых статистов в своих пропагандистских целях, пытаясь создать ложное впечатление о международной легитимизации временно оккупированных территорий Украины

Кроме того, в МИД призвали послов "осознать, что своими действиями они фактически приняли участие в российской кампании по легитимизации колониальных захватов, что делает позицию этих африканских дипломатов особенно лицемерной".

Украина оставляет за собой право на ответные действия на любые нарушения ее суверенитета и территориальной целостности