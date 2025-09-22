Посли Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру навідались окупованого Криму. У МЗС звинуватили африканських дипломатів у лицемірстві

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує незаконний "візит" до тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим послів Буркіна-Фасо Арістіда Тапсоби, Республіки Малі Сейду Каміссоки та Республіки Нігер Ісси Абду Сідіка в Росії, який відбувся 18-20 вересня, передає УНН.

Африканські дипломати грубо порушили міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України, а також низку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема № 68/262 "Територіальна цілісність України", яка підтверджує невизнання будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Такі дії також суперечать українському законодавству, яке чітко визначає порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України

У МЗС розглядаєють цей "візит" як зухвале порушення норм міжнародного права та національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють.

Дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження та захисту власного суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Російська Федерація продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій України

Крім того у МЗС закликали послів "усвідомити, що своїми діями вони фактично взяли участь в російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною".

Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету та територіальної цілісності