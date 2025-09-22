$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 16161 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 25585 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 42303 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 43441 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 25510 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 43076 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23836 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34357 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 48141 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Посли Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру навідались окупованого Криму. У МЗС звинуватили африканських дипломатів у лицемірстві

Київ • УНН

 • 158 перегляди

МЗС України засудило незаконний візит послів Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру до окупованого Криму 18-20 вересня. Ці дії розцінюються як зухвале порушення міжнародного права та українського законодавства.

Посли Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру навідались окупованого Криму. У МЗС звинуватили африканських дипломатів у лицемірстві

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує незаконний "візит" до тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим послів Буркіна-Фасо Арістіда Тапсоби, Республіки Малі Сейду Каміссоки та Республіки Нігер Ісси Абду Сідіка в Росії, який відбувся 18-20 вересня, передає УНН.

Африканські дипломати грубо порушили міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України, а також низку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема № 68/262 "Територіальна цілісність України", яка підтверджує невизнання будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Такі дії також суперечать українському законодавству, яке чітко визначає порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України 

- йдеться у заяві.

У МЗС розглядаєють цей "візит" як зухвале порушення норм міжнародного права та національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють.

Дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження та захисту власного суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Російська Федерація продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій України 

- йдеться у заяві.

Крім того у МЗС закликали послів "усвідомити, що своїми діями вони фактично взяли участь в російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною".

Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету та територіальної цілісності 

- резюмували у дипвідомстві.

В МЗС України засудили візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до тимчасово окупованого Криму29.07.25, 15:51 • 3637 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Генеральна Асамблея ООН
Малі
Україна