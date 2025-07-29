В МИД Украины осудили визит послов Бурунди, Гвинеи и Чада во временно оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины осудило незаконный визит в временно оккупированный Россией Крым послов Республики Бурунди, Республики Гвинея и Республики Чад в России.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются серьезным нарушением международного права, пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

Министерство иностранных дел решительно осуждает незаконный визит на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины, Автономную Республику Крым, послов Республики Бурунди Жозефа Нкурунзиза, Республики Гвинея Ньянкоя Хабы и Республики Чад Адама Бешира Махамуда в России - говорится в заявлении.

В Министерстве подчеркнули, что этот визит является серьезным нарушением международного права.

Такие действия противоречат общепризнанным принципам уважения суверенитета и территориальной целостности государств и подрывают усилия международного сообщества, направленные на прекращение российской агрессии и восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира - отметили в МИД.

Также в МИД напомнили, что Российская Федерация не прекращает использовать дипломатов третьих государств в целях пропаганды. Государство-агрессор также пытается создать иллюзию "признания" незаконной оккупации украинского полуострова.

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Призываем иностранных дипломатов строго соблюдать нормы международного права, уважать территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как прямое или опосредованное одобрение преступлений государства-агрессора - подчеркнули в МИД.

В МИД Украины также выразили надежду, что иностранные правительства дадут соответствующую оценку действиям своих представителей, которые своими необдуманными поступками вредят двусторонним отношениям с Украиной и репутации собственных государств на международной арене.

Украинская сторона оставляет за собой право принять необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на указанные недружественные действия, а также будет инициировать внесение упомянутых лиц в санкционные списки - подытожили в МИД.

Дополнение

Представитель МИД Украины Георгий Тихий резко раскритиковал участие председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко во Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве, подчеркнув, что она должна отвечать за преступления России, а не выступать на международных форумах.