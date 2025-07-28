Місце Матвієнко - на лаві підсудних: Україна обурена участю голови радфеду рф у міжнародній конференції

Речник МЗС України Георгій Тихий різко розкритикував участь голови ради федерації рф Валентини Матвієнко у Всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві, наголосивши, що вона має відповідати за злочини росії, а не виступати на міжнародних форумах. Про це він написав у своєму Х передає УНН.

Місце Матвієнко - на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви є ганебним і ніколи не мав статися. Геноцидна Матвієнко несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі наступні звірства після публічного схвалення використання російських збройних сил на території України - написав він.

Тихий додав, що "продовжуватимемо невпинно працювати над ще однією поїздкою Валентини Матвієнко - такою, якої вона справді заслуговує - до Гааги". Він закликав всіх учасників уникати потиску її руки.

росія продовжує відкидати будь-які кроки до припинення вогню - Тихий