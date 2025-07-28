Місце Матвієнко - на лаві підсудних: Україна обурена участю голови радфеду рф у міжнародній конференції
Київ • УНН
Речник МЗС України Георгій Тихий розкритикував участь Валентини Матвієнко у конференції в Женеві, заявивши, що її місце на лаві підсудних. Він наголосив на її відповідальності за злочини агресії та закликав уникати рукостискань.
Речник МЗС України Георгій Тихий різко розкритикував участь голови ради федерації рф Валентини Матвієнко у Всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві, наголосивши, що вона має відповідати за злочини росії, а не виступати на міжнародних форумах. Про це він написав у своєму Х передає УНН.
Місце Матвієнко - на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви є ганебним і ніколи не мав статися. Геноцидна Матвієнко несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі наступні звірства після публічного схвалення використання російських збройних сил на території України
Тихий додав, що "продовжуватимемо невпинно працювати над ще однією поїздкою Валентини Матвієнко - такою, якої вона справді заслуговує - до Гааги". Він закликав всіх учасників уникати потиску її руки.
росія продовжує відкидати будь-які кроки до припинення вогню - Тихий23.07.25, 23:31 • 5405 переглядiв