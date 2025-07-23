росія продовжує відкидати будь-які кроки до припинення вогню - Тихий

росія не приховує, що не хоче припинення вогню, адже, на її переконання, війська рф просуваються на фронті та перемагають Україну, проте це не так. Про це за підсумками перемовин у Туреччині між Україною та росією заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає УНН.

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За його словами, це не якісь приховані речі, "вони публічно про це заявляли - і президент рф, і інші промовці від росії".

Я не стверджую, що це дослівна цитата, але приблизно це звучить так: "Ми просуваємося, наступаємо далі, то чому ми маємо припиняти вогонь?". Це цинічна така заява, вони по суті відкидають рух до миру - сказав Тихий.

Він додав, що Київ не вважає, що росіяни перемагають на цій війні.

"росія за 3,5 роки не досягла жодної стратегічної цілі", - резюмував речник МЗС..

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