росія продовжує відкидати будь-які кроки до припинення вогню - Тихий
Київ • УНН
росія не бажає припинення вогню, стверджуючи про просування своїх військ. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що рф відкидає рух до миру, не досягнувши жодної стратегічної цілі за 3,5 роки.
росія не приховує, що не хоче припинення вогню, адже, на її переконання, війська рф просуваються на фронті та перемагають Україну, проте це не так. Про це за підсумками перемовин у Туреччині між Україною та росією заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає УНН.
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За його словами, це не якісь приховані речі, "вони публічно про це заявляли - і президент рф, і інші промовці від росії".
Я не стверджую, що це дослівна цитата, але приблизно це звучить так: "Ми просуваємося, наступаємо далі, то чому ми маємо припиняти вогонь?". Це цинічна така заява, вони по суті відкидають рух до миру
Він додав, що Київ не вважає, що росіяни перемагають на цій війні.
"росія за 3,5 роки не досягла жодної стратегічної цілі", - резюмував речник МЗС..
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