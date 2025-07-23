Россия продолжает отвергать любые шаги к прекращению огня - Тихий
Киев • УНН
Россия не желает прекращения огня, утверждая о продвижении своих войск. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что РФ отвергает движение к миру, не достигнув ни одной стратегической цели за 3,5 года.
Россия не скрывает, что не хочет прекращения огня, ведь, по ее убеждению, войска РФ продвигаются на фронте и побеждают Украину, однако это не так. Об этом по итогам переговоров в Турции между Украиной и Россией заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает УНН.
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По его словам, это не какие-то скрытые вещи, "они публично об этом заявляли - и президент РФ, и другие выступающие от России".
Я не утверждаю, что это дословная цитата, но примерно это звучит так: "Мы продвигаемся, наступаем дальше, так почему мы должны прекращать огонь?". Это циничное такое заявление, они по сути отвергают движение к миру
Он добавил, что Киев не считает, что россияне побеждают в этой войне.
"Россия за 3,5 года не достигла ни одной стратегической цели", - резюмировал представитель МИД.
Напомним
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