Россия продолжает отвергать любые шаги к прекращению огня - Тихий

Россия не скрывает, что не хочет прекращения огня, ведь, по ее убеждению, войска РФ продвигаются на фронте и побеждают Украину, однако это не так. Об этом по итогам переговоров в Турции между Украиной и Россией заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

По его словам, это не какие-то скрытые вещи, "они публично об этом заявляли - и президент РФ, и другие выступающие от России".

Я не утверждаю, что это дословная цитата, но примерно это звучит так: "Мы продвигаемся, наступаем дальше, так почему мы должны прекращать огонь?". Это циничное такое заявление, они по сути отвергают движение к миру - сказал Тихий.

Он добавил, что Киев не считает, что россияне побеждают в этой войне.

"Россия за 3,5 года не достигла ни одной стратегической цели", - резюмировал представитель МИД.

Напомним

Дедлайна по встрече Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина нет. Зеленский готов хоть завтра встретиться с главой Кремля.

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле завершились