Россия продолжает отвергать любые шаги к прекращению огня - Тихий

$41.770.05
48.870.07
ukenru
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
20:24 • 1352 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
20:09 • 4896 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
20:05 • 5060 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
19:49 • 6552 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
16:26 • 41989 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
16:25 • 82157 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 12:48 • 56365 просмотра
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Эксклюзив
23 июля, 12:21 • 85638 просмотра
Михаил Пинкевич – капитан 1 ранга в отставке о формировании ВМС ВСУ и первых миссиях НАТО в Украине
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 174890 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
23 июля, 09:26 • 150014 просмотра
"Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно": Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.2м/с
64%
747мм
Популярные новости
Дело ПриватБанка: САП сообщила о завершении расследования по Коломойскому и еще пяти людям23 июля, 12:47 • 62896 просмотра
Мы готовы к охране правопорядка: Клименко о мерах безопасности во время акций протеста15:45 • 9160 просмотра
В Стамбуле состоялась короткая подготовительная встреча Умерова, Мединского с принимающей стороной17:15 • 24866 просмотра
В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и россии17:47 • 14474 просмотра
Кабмин повторно получил документы о назначении Цивинского на должность директора БЭБ18:29 • 13275 просмотра
публикации
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
16:25 • 82157 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 174890 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 232141 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 263293 просмотра
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 273012 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Турция
Стамбул
Соединённые Штаты
Израиль
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 138905 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 260504 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 347257 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 353764 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 343878 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
Серия Airbus A320
Dragon 2
Ан-178
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Россия продолжает отвергать любые шаги к прекращению огня - Тихий

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Россия не желает прекращения огня, утверждая о продвижении своих войск. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что РФ отвергает движение к миру, не достигнув ни одной стратегической цели за 3,5 года.

Россия продолжает отвергать любые шаги к прекращению огня - Тихий

Россия не скрывает, что не хочет прекращения огня, ведь, по ее убеждению, войска РФ продвигаются на фронте и побеждают Украину, однако это не так. Об этом по итогам переговоров в Турции между Украиной и Россией заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

По его словам, это не какие-то скрытые вещи, "они публично об этом заявляли - и президент РФ, и другие выступающие от России".

Я не утверждаю, что это дословная цитата, но примерно это звучит так: "Мы продвигаемся, наступаем дальше, так почему мы должны прекращать огонь?". Это циничное такое заявление, они по сути отвергают движение к миру

- сказал Тихий.

Он добавил, что Киев не считает, что россияне побеждают в этой войне.

"Россия за 3,5 года не достигла ни одной стратегической цели", - резюмировал представитель МИД.

Напомним

Дедлайна по встрече Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина нет. Зеленский готов хоть завтра встретиться с главой Кремля.

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле завершились23.07.25, 21:38 • 2404 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9