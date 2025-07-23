Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле завершились

В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"рф и Украина завершили переговоры в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что продолжения третьего раунда переговоров рф и Украины не будет.

В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выражал надежду, что во время третьего раунда стороны проведут содержательные и ориентированные на результат консультации по меморандумам, которыми обменялись Украина и рф во время предыдущей встречи.

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Дополнение

Сегодня, 23 июля начались переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле.

Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Также в нее входят, в частности, советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавлял помощник путина Владимир Мединский.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина во время новой встречи представителей в Турции с российской стороной хочет обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров.

Также Зеленский заявлял, что на переговорах в Турции представители Украины будут настаивать на необходимости полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.

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