Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле завершились
Киев • УНН
В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций, которые начались 23 июля. Украинскую делегацию возглавлял Рустем Умеров, российскую – владимир мединский.
В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
"рф и Украина завершили переговоры в Стамбуле", - говорится в сообщении.
Также утверждается, что продолжения третьего раунда переговоров рф и Украины не будет.
В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выражал надежду, что во время третьего раунда стороны проведут содержательные и ориентированные на результат консультации по меморандумам, которыми обменялись Украина и рф во время предыдущей встречи.
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Сегодня, 23 июля начались переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле.
Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Также в нее входят, в частности, советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Российскую делегацию возглавлял помощник путина Владимир Мединский.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина во время новой встречи представителей в Турции с российской стороной хочет обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров.
Также Зеленский заявлял, что на переговорах в Турции представители Украины будут настаивать на необходимости полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.
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