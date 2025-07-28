Место Матвиенко – на скамье подсудимых: Украина возмущена участием главы совфеда рф в международной конференции

Представитель МИД Украины Георгий Тихий резко раскритиковал участие председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко во Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве, подчеркнув, что она должна отвечать за преступления России, а не выступать на международных форумах. Об этом он написал в своем Х, передает УНН.

Место Матвиенко - на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву позорен и никогда не должен был произойти. Геноцидная Матвиенко несет личную ответственность за преступление агрессии и все последующие зверства после публичного одобрения использования российских вооруженных сил на территории Украины - написал он.

Тихий добавил, что "будем продолжать неустанно работать над еще одной поездкой Валентины Матвиенко - такой, какой она действительно заслуживает - в Гаагу". Он призвал всех участников избегать рукопожатия с ней.

Россия продолжает отвергать любые шаги к прекращению огня - Тихий