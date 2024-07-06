Военные лидеры, правящие Буркина-Фасо, Мали и Нигером, вступили в новую "конфедерацию" в субботу, когда три страны подписали договор во время своего первого саммита в Ниамее после разрыва связей с существующим западноафриканским блоком, передает УНН со ссылкой на AFP.

Главы трех стран, пришедшие к власти в результате переворотов в последние годы, "решили сделать шаг вперед в направлении большей интеграции между государствами-членами" и "приняли договор о создании конфедерации" между ними, получившей название "Конфедерация государств Сахеля", говорится в заявлении, сделанном по итогам субботнего саммита.