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39 человек погибли от нападений в Нигере: среди жертв есть дети

39 человек погибли от нападений в Нигере: среди жертв есть дети

Киев  •  УНН

 • 118 просмотра

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В западной части Нигера произошли два нападения на мирное население, в результате которых погибли 39 человек. Атаки произошли в приграничном регионе, где активно действуют джихадистские группировки.

За последние несколько дней в западной части Нигера в результате двух нападений погибли 39 человек, включая детей. Об этом сообщает Министерство обороны страны, передает УНН.

Детали

Согласно информации, нападения, направленные против мирного населения, произошли в приграничном регионе, который является очагом активности боевиков. В ведомстве назвали нападавших преступниками, однако конкретные группы пока не указали. 

Район, где произошли атаки, расположен на границе с Мали и Буркина-Фасо - зоной, где действуют джихадистские группировки, связанные с ИГИЛ и Аль-Каидой. Этот регион в течение длительного времени страдает от насилия, включая недавние кровавые нападения на местные общины. 

Демонстрировали российские символы: Нигерия арестовала граждан Польши, которые вывесили флаги рф во время протестов8 авг. 2024, 09:01 • 21255 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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