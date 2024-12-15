39 человек погибли от нападений в Нигере: среди жертв есть дети
Киев • УНН
В западной части Нигера произошли два нападения на мирное население, в результате которых погибли 39 человек. Атаки произошли в приграничном регионе, где активно действуют джихадистские группировки.
За последние несколько дней в западной части Нигера в результате двух нападений погибли 39 человек, включая детей. Об этом сообщает Министерство обороны страны, передает УНН.
Детали
Согласно информации, нападения, направленные против мирного населения, произошли в приграничном регионе, который является очагом активности боевиков. В ведомстве назвали нападавших преступниками, однако конкретные группы пока не указали.
Район, где произошли атаки, расположен на границе с Мали и Буркина-Фасо - зоной, где действуют джихадистские группировки, связанные с ИГИЛ и Аль-Каидой. Этот регион в течение длительного времени страдает от насилия, включая недавние кровавые нападения на местные общины.
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