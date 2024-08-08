Демонстрировали российские символы: Нигерия арестовала граждан Польши, которые вывесили флаги рф во время протестов

Нигерийские силы безопасности задержали семь граждан Польши, включая шесть студентов и преподавателя: по данным Associated Press и службы госбезопасности страны, фигуранты якобы вывесили российские флаги во время протестов против экономических трудностей в западноафриканской стране, передает УНН.

Детали

Нигерия арестовала семерых граждан Польши за поднятие российских флагов во время антиправительственных протестов в северном штате Кано. Об этом сообщил в среду представитель Службы государственной безопасности Петр Афунанья.

Поляки были арестованы в понедельник в северном штате Кано из-за того, где они были найдены во время протестов, и за то, что вывесили иностранные флаги - сообщает нигерийское ведомство.

Тем временем, польское министерство иностранных дел заявило на платформе X, что устанавливает "точные обстоятельства" инцидента сотрудничая с нигерийскими властями.

Справочно

Тысячи нигерийцев вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить протест против самого серьезного за последнее поколение кризиса стоимости жизни в стране и против неэффективного управления, которое препятствует развитию страны, несмотря на то, что Нигерия является одним из крупнейших производителей нефти.

Напомним

В Нигерии задержали портных и их спонсоров за изготовление российских флагов для антиправительственных протестов. Власти страны расценили использование иностранного флага на митингах как измену.