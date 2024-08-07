Нигерия задержала портных за изготовление российских флагов для протестов

В Нигерии задержали нескольких портных за изготовление российских флагов, которые использовали во время антиправительственных протестов в северных штатах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Департамента государственных служб (DSS) Нигерии, опубликованное Reuters.

Детали

По информации, задержаны не только портные, но и "спонсоры портных". Детали относительно их личностей или количества задержанных пока не разглашаются, поскольку расследование продолжается.

Начальник штаба обороны Нигерии, генерал Кристофер Муса, во время переговоров по безопасности с президентом Болой Тинубу назвал использование иностранного флага на антиправительственных митингах "предательством". Он отметил решительные меры, которые будут приняты против лиц, причастных к этому инциденту.

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