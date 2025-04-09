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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28785 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики М23 и войска Руанды возобновили наступление на востоке ДР Конго, несмотря на объявленное прекращение огня. Захвачен город Ньябибве, который находится в 96 км от столицы провинции Южное Киву.

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Повстанцы в ДР Конго объявили о прекращении огня по "гуманитарным причинам"

Альянс повстанческих группировок на востоке ДР Конго объявил о гуманитарном прекращении огня. По данным ООН, в недавних боях за Гому погибло 900 человек, более 400 тысяч стали беженцами.

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Тысячи беженцев из Конго ищут спасения в Руанде после захвата Гомы

Более 1200 конголезцев бежали в Руанду после захвата города Гома боевиками M23. Конфликт привел к гибели более 100 человек, включая 17 миротворцев.

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Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Центральной Африке отменена из-за отказа делегации Руанды. Руанда настаивала на прямом диалоге между ДР Конго и повстанческой группировкой «М23».

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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

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Тест на вирус Марбург у пассажиров поезда в Гамбурге оказался отрицательным

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За неделю в странах Африки обнаружили еще 1200 случаев обезьяньей оспы

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В Саутпорте произошли массовые беспорядки после нападения на детей, в котором погибли трое. Протестующие столкнулись с полицией возле мечети, подожгли полицейский фургон и атаковали правоохранителей.

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В Демократической Республике Конго появился новый, более трансмиссивный штамм обезьяньей оспы "mpox", что вызывает беспокойство относительно его дальнейшего распространения.

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