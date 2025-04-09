В Великобритании на улицы вышли противники протестов против мигрантов в Великобритании

Тысячи британцев вышли на улицы, чтобы противостоять ультраправым протестам против мигрантов. Акции проходят во многих городах страны в ответ на беспорядки после нападения на детей в Саутпорте.