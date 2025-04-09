ДР Конго предложила США эксклюзивный доступ к полезным ископаемым и инфраструктурным проектам в обмен на помощь в сфере безопасности. Переговоры находятся на ранних стадиях.
В Анголе запланированы мирные переговоры между правительством ДРК и повстанцами M23, которых поддерживает Руанда. Конфликт продолжается с января 2025 года, погибли тысячи людей, сотни тысяч покинули дома.
США начали предварительные переговоры с ДР Конго о доступе к критически важным полезным ископаемым страны. Конго предлагает права на разведку в обмен на поддержку правительства и помощь в военной сфере.
Суданские военизированные формирования RSF и их союзники подписали договор о создании параллельного правительства в Найроби. Это происходит на фоне двухлетней гражданской войны, которая уже унесла десятки тысяч жизней.
Суданские силы быстрой поддержки (RSF) убили более 200 гражданских лиц за три дня в районах без военного присутствия. Нападения произошли в 85 км от Хартума, где жители деревень были расстреляны при попытке бегства через реку Нил.
Из-за боевых действий повстанцев М23 в ДР Конго около 350 тысяч человек остались без жилья. 70% лагерей в городе Гома разрушено, а более 550 тысяч человек вынуждены бежать из опасных районов.
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в ДР Конго после захвата повстанцами М23 города Гома. С начала 2025 года конфликт унес более 3000 жизней и заставил 700 000 человек покинуть дома.
Боевики М23 и войска Руанды возобновили наступление на востоке ДР Конго, несмотря на объявленное прекращение огня. Захвачен город Ньябибве, который находится в 96 км от столицы провинции Южное Киву.
Альянс повстанческих группировок на востоке ДР Конго объявил о гуманитарном прекращении огня. По данным ООН, в недавних боях за Гому погибло 900 человек, более 400 тысяч стали беженцами.
Более 1200 конголезцев бежали в Руанду после захвата города Гома боевиками M23. Конфликт привел к гибели более 100 человек, включая 17 миротворцев.
В регионе Кагера в Танзании зафиксировано 9 случаев заражения вирусом Марбург, 8 человек умерли. ВОЗ ожидает результаты тестирования двух пациентов для подтверждения вспышки.
Вооруженная группировка M23 захватила город Масиси в ДР Конго, что привело к массовому перемещению более 100 тысяч человек. Ситуация остается критической, а гуманитарные организации призывают к международному вмешательству.
В 2024 году 36 816 мигрантов пересекли Ла-Манш на лодках, что на 25% больше чем в 2023 году. Это стало вторым по величине показателем с 2018 года
В ДР Конго обнаружили причину загадочной болезни, унесшей жизни 143 человек - это тяжелая форма малярии. Зарегистрировано 592 случая заболевания, уровень смертности достигает 6,2%.
Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Центральной Африке отменена из-за отказа делегации Руанды. Руанда настаивала на прямом диалоге между ДР Конго и повстанческой группировкой «М23».
Макс Ферстаппен получил четвертый подряд титул чемпиона «Формулы-1» на церемонии в Руанде. Награждение впервые состоялось в Африке, где гонщик получил кубок от президентов FIA и Руанды.
Специалисты сферы эпидемической безопасности оценивают риски возникновения эпидемии Марбург в Украине как низкие. В стране никогда не регистрировались случаи этой болезни, а условия для осложнения ситуации отсутствуют.
Парижский суд приговорил 65-летнего Эжена Руамусио к 27 годам заключения за соучастие в геноциде 1994 года в Руанде. Его обвинили в организации убийств и подстрекательстве к нападениям на этническую группу тутси.
Под видом стажировки в отелях россия заманивает молодых женщин из Африки на завод по производству дронов. Работницы подвергаются эксплуатации, работают без надлежащей защиты и под постоянным наблюдением.
В Руанде зафиксирована вспышка вируса Марбург с летальностью до 90%. Главный инфекционист Украины предупреждает о сложностях защиты и риске распространения за пределы Африки.
У немецкого студента-медика и его спутницы, которые прибыли из Руанды, тест на вирус Марбург показал отрицательный результат. Для 200 попутчиков опасности не было, но студент будет оставаться в изоляции под наблюдением врачей.
Студента-медика и его девушку эвакуировали с вокзала Гамбурга с симптомами вируса Марбург. Пара недавно вернулась из Руанды, где зафиксирована вспышка этой смертельной болезни.
На вокзале Гамбурга полиция перекрыла пути из-за подозрения заражения вирусом Марбурга у студента-медика из Руанды. Пассажирам пришлось покинуть платформы.
По данным CDC, в странах Африканского союза зафиксировано 1200 новых случаев mpox за неделю. С начала года общее количество заражений достигло 18 737, с 541 смертельным случаем.
Тысячи британцев вышли на улицы, чтобы противостоять ультраправым протестам против мигрантов. Акции проходят во многих городах страны в ответ на беспорядки после нападения на детей в Саутпорте.
В Саутпорте произошли массовые беспорядки после нападения на детей, в котором погибли трое. Протестующие столкнулись с полицией возле мечети, подожгли полицейский фургон и атаковали правоохранителей.
В Демократической Республике Конго появился новый, более трансмиссивный штамм обезьяньей оспы "mpox", что вызывает беспокойство относительно его дальнейшего распространения.
Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира хоть и не была представлена на Саммите.
Из швейцарского списка стран, поддерживающих совместное коммюнике Глобального Саммита мира исчезла Руанда.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.