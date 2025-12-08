Взрыв бомбы на востоке Конго унес более 30 жизней после столкновений армии с ополчением

В городе Санге в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго взрыв бомбы унес жизни более 30 человек и ранил еще 20, что произошло на фоне обострения напряженности и столкновений между конголезской армией (FARDC) и проправительственным ополчением "Вазалендо". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Жители и лидеры гражданского общества сообщили, что в воскресенье вечером, до того, как прогремел взрыв, между FARDC и ополчением "Вазалендо" (которое помогает армии бороться с повстанцами) произошли столкновения.

Контекст конфликта

На востоке Конго, богатом полезными ископаемыми, действует более 100 вооруженных групп. Конфликт, самым известным участником которого является поддерживаемая Руандой группировка M23, вызвал один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, оставив более 7 миллионов человек без крова.

Мирные усилия

Трагедия произошла менее чем через неделю после того, как при посредничестве США было заключено мирное соглашение, направленное на прекращение войны между конголезскими вооруженными силами и M23. Однако, несмотря на соглашение, жители и аналитики утверждают, что боевые действия в регионе продолжаются.

