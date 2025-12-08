Вибух бомби на сході Конго забрав понад 30 життів після зіткнень армії з ополченням

У місті Санге в провінції Південне Ківу на сході Демократичної Республіки Конго вибух бомби забрав життя понад 30 людей та поранив ще 20, що сталося на тлі загострення напруженості та зіткнень між конголезькою армією (FARDC) та проурядовим ополченням "Вазалендо". Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Мешканці та лідери громадянського суспільства повідомили, що в неділю ввечері, до того, як пролунав вибух, між FARDC та ополченням "Вазалендо" (яке допомагає армії боротися з повстанцями) відбулися зіткнення.

Контекст конфлікту

На сході Конго, багатому на корисні копалини, діє понад 100 озброєних груп. Конфлікт, найвідомішим учасником якого є підтримуване Руандою угруповання M23, спричинив одну з найбільших гуманітарних криз у світі, залишивши понад 7 мільйонів людей без даху над головою.

Мирні зусилля

Трагедія сталася менш ніж через тиждень після того, як за посередництва США було укладено мирну угоду, спрямовану на припинення війни між конголезькими збройними силами та M23. Однак, попри угоду, жителі та аналітики стверджують, що бойові дії в регіоні тривають.

Бої в Конго спалахнули через кілька годин після "мирної угоди" за посередництва Трампа