18:20 • 2800 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 8232 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 14853 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 17864 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 25363 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 29492 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 28690 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17662 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 30369 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 14177 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Вибух бомби на сході Конго забрав понад 30 життів після зіткнень армії з ополченням

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Понад 30 людей загинули та 20 отримали поранення внаслідок вибуху бомби в місті Санге, ДР Конго. Це сталося після зіткнень між конголезькою армією та ополченням.

Вибух бомби на сході Конго забрав понад 30 життів після зіткнень армії з ополченням

У місті Санге в провінції Південне Ківу на сході Демократичної Республіки Конго вибух бомби забрав життя понад 30 людей та поранив ще 20, що сталося на тлі загострення напруженості та зіткнень між конголезькою армією (FARDC) та проурядовим ополченням "Вазалендо". Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Мешканці та лідери громадянського суспільства повідомили, що в неділю ввечері, до того, як пролунав вибух, між FARDC та ополченням "Вазалендо" (яке допомагає армії боротися з повстанцями) відбулися зіткнення.

Контекст конфлікту

На сході Конго, багатому на корисні копалини, діє понад 100 озброєних груп. Конфлікт, найвідомішим учасником якого є підтримуване Руандою угруповання M23, спричинив одну з найбільших гуманітарних криз у світі, залишивши понад 7 мільйонів людей без даху над головою.

Мирні зусилля

Трагедія сталася менш ніж через тиждень після того, як за посередництва США було укладено мирну угоду, спрямовану на припинення війни між конголезькими збройними силами та M23. Однак, попри угоду, жителі та аналітики стверджують, що бойові дії в регіоні тривають.

Бої в Конго спалахнули через кілька годин після "мирної угоди" за посередництва Трампа05.12.25, 18:59 • 4064 перегляди

Степан Гафтко

