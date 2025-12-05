Бої в Конго спалахнули через кілька годин після "мирної угоди" за посередництва Трампа

Запеклі бойові дії спалахнули на сході Демократичної Республіки Конго менш ніж за добу після того, як президенти Конго та Руанди підписали у Вашингтоні нові угоди за посередництва президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення десятирічного конфлікту в регіоні, багатому на корисні копалини. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент Конго Фелікс Тшісекеді та президент Руанди Пол Кагаме у четвер підтвердили зобов’язання щодо стабілізації ситуації в країні, що мало б відкрити шлях для збільшення західних інвестицій у гірничодобувну промисловість.

Ми врегулюємо війну, яка триває десятиліттями – сказав Дональд Трамп після зустрічі.

Однак на місцях у провінції Південне Ківу, бої поновилися. Підтримуване Руандією повстанське угруповання AFC/M23, яке не є учасником Вашингтонської угоди, заявило, що сили, лояльні до уряду, здійснюють широкомасштабні атаки, внаслідок яких загинуло 23 людини.

Лідери Конго та Руанди проведуть у Вашингтоні переговори щодо припинення війни

Лоуренс Канюка, речник AFC/M23, написав, що "численні будинки були зруйновані, а жінки та діти трагічно втратили життя" внаслідок бомбардувань.

Водночас, речник армії Конго підтвердив Reuters, що зіткнення відбуваються, звинувативши сили Руанди у навмисному бомбардуванні міст.

Війна триває на місцях і не має жодного зв’язку з підписанням угоди, яке відбулося вчора у Вашингтоні – наголосив високопоставлений чиновник AFC/M23, який побажав залишитися анонімним.

Аналітики зазначають, що дипломатія США лише призупинила ескалацію, але не змогла вирішити ключові проблеми, оскільки жодна зі сторін не виконала своїх зобов'язань із червневої угоди.

Трамп підписав мир між Конго та Руандою задля доступу до мінеральних ресурсів в африканському регіоні – ЗМІ