Бої в Конго спалахнули через кілька годин після "мирної угоди" за посередництва Трампа

15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Популярнi новини
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepState 5 грудня, 08:25
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго 5 грудня, 08:47
США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо кредиту з використанням активів рф для України - Bloomberg 5 грудня, 10:02
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони 11:30
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO 12:40
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони 11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством? 11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі 5 грудня, 06:30
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет 4 грудня, 12:21
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому 5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого 4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році 4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню 3 грудня, 09:06
Бої в Конго спалахнули через кілька годин після "мирної угоди" за посередництва Трампа

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Через кілька годин після того, як у Вашингтоні за сприяння Трампа Конго та Руанда підписали "мирний договір", бойові дії на місцях поновилися зі значною силою, сторони звинувачують одна одну.

Бої в Конго спалахнули через кілька годин після "мирної угоди" за посередництва Трампа

Запеклі бойові дії спалахнули на сході Демократичної Республіки Конго менш ніж за добу після того, як президенти Конго та Руанди підписали у Вашингтоні нові угоди за посередництва президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення десятирічного конфлікту в регіоні, багатому на корисні копалини. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент Конго Фелікс Тшісекеді та президент Руанди Пол Кагаме у четвер підтвердили зобов’язання щодо стабілізації ситуації в країні, що мало б відкрити шлях для збільшення західних інвестицій у гірничодобувну промисловість.

Ми врегулюємо війну, яка триває десятиліттями 

– сказав Дональд Трамп після зустрічі.

Однак на місцях у провінції Південне Ківу, бої поновилися. Підтримуване Руандією повстанське угруповання AFC/M23, яке не є учасником Вашингтонської угоди, заявило, що сили, лояльні до уряду, здійснюють широкомасштабні атаки, внаслідок яких загинуло 23 людини.

Лідери Конго та Руанди проведуть у Вашингтоні переговори щодо припинення війни29.11.25, 06:15 • 4764 перегляди

Лоуренс Канюка, речник AFC/M23, написав, що "численні будинки були зруйновані, а жінки та діти трагічно втратили життя" внаслідок бомбардувань.

Водночас, речник армії Конго підтвердив Reuters, що зіткнення відбуваються, звинувативши сили Руанди у навмисному бомбардуванні міст.

Війна триває на місцях і не має жодного зв’язку з підписанням угоди, яке відбулося вчора у Вашингтоні 

– наголосив високопоставлений чиновник AFC/M23, який побажав залишитися анонімним.

Аналітики зазначають, що дипломатія США лише призупинила ескалацію, але не змогла вирішити ключові проблеми, оскільки жодна зі сторін не виконала своїх зобов'язань із червневої угоди.

Трамп підписав мир між Конго та Руандою задля доступу до мінеральних ресурсів в африканському регіоні – ЗМІ04.12.25, 21:23 • 4142 перегляди

Степан Гафтко

