ukenru
15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Бои в Конго вспыхнули через несколько часов после «мирного соглашения» при посредничестве Трампа

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Через несколько часов после того, как в Вашингтоне при содействии Трампа Конго и Руанда подписали «мирный договор», боевые действия на местах возобновились со значительной силой, стороны обвиняют друг друга.

Бои в Конго вспыхнули через несколько часов после «мирного соглашения» при посредничестве Трампа

Ожесточенные боевые действия вспыхнули на востоке Демократической Республики Конго менее чем через сутки после того, как президенты Конго и Руанды подписали в Вашингтоне новые соглашения при посредничестве президента Дональда Трампа, направленные на прекращение десятилетнего конфликта в регионе, богатом полезными ископаемыми. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Президент Конго Феликс Чисекеди и президент Руанды Пол Кагаме в четверг подтвердили обязательства по стабилизации ситуации в стране, что должно было бы открыть путь для увеличения западных инвестиций в горнодобывающую промышленность.

Мы урегулируем войну, которая длится десятилетиями

– сказал Дональд Трамп после встречи.

Однако на местах в провинции Южное Киву бои возобновились. Поддерживаемая Руандой повстанческая группировка AFC/M23, которая не является участником Вашингтонского соглашения, заявила, что силы, лояльные правительству, совершают широкомасштабные атаки, в результате которых погибло 23 человека.

ч. Лидеры Конго и Руанды проведут в Вашингтоне переговоры о прекращении войны

Лоуренс Канюка, представитель AFC/M23, написал, что "многочисленные дома были разрушены, а женщины и дети трагически погибли" в результате бомбардировок.

В то же время, представитель армии Конго подтвердил Reuters, что столкновения происходят, обвинив силы Руанды в преднамеренной бомбардировке городов.

Война продолжается на местах и не имеет никакого отношения к подписанию соглашения, которое состоялось вчера в Вашингтоне

– подчеркнул высокопоставленный чиновник AFC/M23, пожелавший остаться анонимным.

Аналитики отмечают, что дипломатия США лишь приостановила эскалацию, но не смогла решить ключевые проблемы, поскольку ни одна из сторон не выполнила своих обязательств по июньскому соглашению.

ч. Трамп подписал мир между Конго и Руандой для доступа к минеральным ресурсам в африканском регионе – СМИ

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Руанда
Демократическая Республика Конго