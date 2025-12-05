Бои в Конго вспыхнули через несколько часов после «мирного соглашения» при посредничестве Трампа
Киев • УНН
Через несколько часов после того, как в Вашингтоне при содействии Трампа Конго и Руанда подписали «мирный договор», боевые действия на местах возобновились со значительной силой, стороны обвиняют друг друга.
Ожесточенные боевые действия вспыхнули на востоке Демократической Республики Конго менее чем через сутки после того, как президенты Конго и Руанды подписали в Вашингтоне новые соглашения при посредничестве президента Дональда Трампа, направленные на прекращение десятилетнего конфликта в регионе, богатом полезными ископаемыми. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Президент Конго Феликс Чисекеди и президент Руанды Пол Кагаме в четверг подтвердили обязательства по стабилизации ситуации в стране, что должно было бы открыть путь для увеличения западных инвестиций в горнодобывающую промышленность.
Мы урегулируем войну, которая длится десятилетиями
– сказал Дональд Трамп после встречи.
Однако на местах в провинции Южное Киву бои возобновились. Поддерживаемая Руандой повстанческая группировка AFC/M23, которая не является участником Вашингтонского соглашения, заявила, что силы, лояльные правительству, совершают широкомасштабные атаки, в результате которых погибло 23 человека.
Лоуренс Канюка, представитель AFC/M23, написал, что "многочисленные дома были разрушены, а женщины и дети трагически погибли" в результате бомбардировок.
В то же время, представитель армии Конго подтвердил Reuters, что столкновения происходят, обвинив силы Руанды в преднамеренной бомбардировке городов.
Война продолжается на местах и не имеет никакого отношения к подписанию соглашения, которое состоялось вчера в Вашингтоне
– подчеркнул высокопоставленный чиновник AFC/M23, пожелавший остаться анонимным.
Аналитики отмечают, что дипломатия США лишь приостановила эскалацию, но не смогла решить ключевые проблемы, поскольку ни одна из сторон не выполнила своих обязательств по июньскому соглашению.
