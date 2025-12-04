Трамп підписав мир між Конго та Руандою задля доступу до мінеральних ресурсів в африканському регіоні – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зібрав лідерів Руанди та Демократичної Республіки Конго (ДРК) для підписання мирної угоди та економічних пактів, хоча наслідки цього кроку для 30-річного конфлікту, що триває на сході ДРК, залишаються незрозумілими. По це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Вони витратили багато часу, вбиваючи одне одного, а тепер вони проведуть багато часу, обіймаючись, тримаючись за руки та використовуючи економічні переваги Сполучених Штатів Америки – заявив Трамп на церемонії підписання.

Угода, відома як "Вашингтонські угоди", була підписана в четвер та супроводжувалася окремими економічними пактами, які, за словами Трампа, нададуть США доступ до цінних мінералів регіону.

Суперечливі деталі

Попри угоду, на місцях ситуація майже не змінилася. Підтримувані Руандою повстанці М23 продовжують окуповувати та захоплювати нові міста на багатій на корисні копалини території Східного Конго.

Східне Конго є джерелом золота, олова, кобальту (найбільший у світі виробник) та міді. США, ЄС та ООН раніше звинувачували як M23, так і Руанду в отриманні прибутку від їхньої незаконної торгівлі.

Президент ДРК Фелікс Тшісекеді заявив, що сподівається на повне дотримання духу угоди Руандою, тоді як його речник раніше звинуватив Руанду в тому, що вона "не хоче миру", а лише доступу до ресурсів. Президент Руанди Поль Кагаме у відповідь заперечив звинувачення, наголосивши: "Якщо ця угода зірветься... відповідальність буде лежати не на президенті Трампі, а на нас самих".

Трамп, який неодноразово заявляв, що припинення цього конфлікту має принести йому Нобелівську премію миру, спрогнозував "дуже негайні результати". Проте експерти зазначають, що угода успішно зібрала сторони за столом переговорів, але не змогла вирішити глибинні причини конфлікту.

