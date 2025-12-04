Трамп підписав мир між Конго та Руандою задля доступу до мінеральних ресурсів в африканському регіоні – ЗМІ

$42.200.13
49.230.04
ukenru
16:56 • 6626 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 16749 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 17947 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 30930 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 18956 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 19781 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 19976 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 28374 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 46799 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36772 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
98%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 14401 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 22301 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС4 грудня, 12:47 • 11678 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень13:45 • 9076 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 7410 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 16726 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 22512 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 30909 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 39975 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 66497 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чернігів
Індія
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 7678 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 24243 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 26100 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 70930 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 73778 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
The New York Times

Трамп підписав мир між Конго та Руандою задля доступу до мінеральних ресурсів в африканському регіоні – ЗМІ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Трамп допоміг лідерам Руанди та Демократичної Республіки Конго підписати мирну угоду та економічні пакти. Це надасть США доступ до цінних мінералів регіону, хоча наслідки для 30-річного конфлікту залишаються незрозумілими.

Трамп підписав мир між Конго та Руандою задля доступу до мінеральних ресурсів в африканському регіоні – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зібрав лідерів Руанди та Демократичної Республіки Конго (ДРК) для підписання мирної угоди та економічних пактів, хоча наслідки цього кроку для 30-річного конфлікту, що триває на сході ДРК, залишаються незрозумілими. По це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Вони витратили багато часу, вбиваючи одне одного, а тепер вони проведуть багато часу, обіймаючись, тримаючись за руки та використовуючи економічні переваги Сполучених Штатів Америки 

– заявив Трамп на церемонії підписання.

Угода, відома як "Вашингтонські угоди", була підписана в четвер та супроводжувалася окремими економічними пактами, які, за словами Трампа, нададуть США доступ до цінних мінералів регіону.

Суперечливі деталі

Попри угоду, на місцях ситуація майже не змінилася. Підтримувані Руандою повстанці М23 продовжують окуповувати та захоплювати нові міста на багатій на корисні копалини території Східного Конго.

Нагорода для Трампа? FIFA оголосила про створення Премії миру05.11.25, 22:03 • 8728 переглядiв

Східне Конго є джерелом золота, олова, кобальту (найбільший у світі виробник) та міді. США, ЄС та ООН раніше звинувачували як M23, так і Руанду в отриманні прибутку від їхньої незаконної торгівлі.

Президент ДРК Фелікс Тшісекеді заявив, що сподівається на повне дотримання духу угоди Руандою, тоді як його речник раніше звинуватив Руанду в тому, що вона "не хоче миру", а лише доступу до ресурсів. Президент Руанди Поль Кагаме у відповідь заперечив звинувачення, наголосивши: "Якщо ця угода зірветься... відповідальність буде лежати не на президенті Трампі, а на нас самих".

Саудівський принц має намір тиснути на Трампа для припинення війни в Судані18.11.25, 16:21 • 2767 переглядiв

Трамп, який неодноразово заявляв, що припинення цього конфлікту має принести йому Нобелівську премію миру, спрогнозував "дуже негайні результати". Проте експерти зазначають, що угода успішно зібрала сторони за столом переговорів, але не змогла вирішити глибинні причини конфлікту.

Трамп заявив, що любить вирішувати війни, і його хвилює порятунок життів, а не Нобелівська премія17.10.25, 21:18 • 3847 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Золото
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Європейський Союз
Руанда
Сполучені Штати Америки
Демократична Республіка Конго