Саудівський принц має намір тиснути на Трампа для припинення війни в Судані

Фактичний правитель Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман має намір чинити тиск на президента США Дональда Трампа, щоб той особисто втрутився і допоміг покласти край війні в Судані під час переговорів у Вашингтоні у вівторок. Про це повідомили п'ять джерел, знайомих із ситуацією, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Джерела – два арабських і три західні дипломати – повідомили, що спадкоємець принц Саудівської Аравії вважав, що прямий тиск з боку Трампа необхідний для виходу з глухого кута в переговорах про припинення війни, що триває понад два з половиною роки, вказавши на його роботу з досягнення припинення вогню в Газі минулого місяця.

Видання нагадує, що конфлікт вибухнув у 2023 році на тлі боротьби за владу між Збройними силами Судану та воєнізованими Силами оперативної підтримки (RSF) напередодні запланованого переходу до цивільного правління. Він призвів до кровопролиття на етнічному ґрунті, масштабних руйнувань та масового переміщення населення, залучив у конфлікт іноземні держави та загрожує розколом Судану.

В останні місяці як RSF, так і армія дедалі частіше стали використовувати удари безпілотників, що призвело до численних жертв серед мирного населення.

За словами джерел, порушуючи це питання з Трампом, Саудівська Аравія намагається апелювати до подання президента США про себе як миротворця, оскільки Трамп неодноразово заявляв, що прагне отримати Нобелівську премію миру за свою роботу з врегулювання глобальних конфліктів.

Додамо

США, ОАЕ, Саудівська Аравія та Єгипет входять у групу, створену для врегулювання конфлікту і неофіційно відому як "Квад", хоча поки що ніяких відчутних кроків з припинення війни зроблено не було.

Для Саудівської Аравії вирішення конфлікту пов'язане з національною безпекою, оскільки сотні кілометрів суданського узбережжя пролягають навпроти узбережжя Червоного моря королівства.

Регіональне суперництво між багатими на нафту королівствами Перської затоки також відіграє свою роль.

