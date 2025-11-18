Саудівський принц має намір тиснути на Трампа для припинення війни в Судані

$42.070.02
48.790.20
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 1112 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 11006 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 10201 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 14020 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 19409 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 22453 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 29440 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24500 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58551 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50261 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.4м/с
69%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44 • 28692 перегляди
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 18377 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57 • 17219 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 20841 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18111 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 2760 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 11006 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 81486 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 112016 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 103283 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Блогери
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 5216 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18380 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 21102 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 33070 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 41827 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Золото

Саудівський принц має намір тиснути на Трампа для припинення війни в Судані

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Фактичний правитель Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман тиснутиме на президента США Дональда Трампа, щоб він втрутився у війну в Судані. Саудівська Аравія вважає, що прямий тиск Трампа необхідний для виходу з глухого кута в переговорах.

Саудівський принц має намір тиснути на Трампа для припинення війни в Судані

Фактичний правитель Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман має намір чинити тиск на президента США Дональда Трампа, щоб той особисто втрутився і допоміг покласти край війні в Судані під час переговорів у Вашингтоні у вівторок. Про це повідомили п'ять джерел, знайомих із ситуацією, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Джерела – два арабських і три західні дипломати – повідомили, що спадкоємець принц Саудівської Аравії вважав, що прямий тиск з боку Трампа необхідний для виходу з глухого кута в переговорах про припинення війни, що триває понад два з половиною роки, вказавши на його роботу з досягнення припинення вогню в Газі минулого місяця.

Видання нагадує, що конфлікт вибухнув у 2023 році на тлі боротьби за владу між Збройними силами Судану та воєнізованими Силами оперативної підтримки (RSF) напередодні запланованого переходу до цивільного правління. Він призвів до кровопролиття на етнічному ґрунті, масштабних руйнувань та масового переміщення населення, залучив у конфлікт іноземні держави та загрожує розколом Судану.

В останні місяці як RSF, так і армія дедалі частіше стали використовувати удари безпілотників, що призвело до численних жертв серед мирного населення.

За словами джерел, порушуючи це питання з Трампом, Саудівська Аравія намагається апелювати до подання президента США про себе як миротворця, оскільки Трамп неодноразово заявляв, що прагне отримати Нобелівську премію миру за свою роботу з врегулювання глобальних конфліктів.

Десятки тисяч людей зникли в Судані після захоплення Ель-Фашера, ООН закликає до розслідування14.11.25, 17:31 • 2513 переглядiв

Додамо

США, ОАЕ, Саудівська Аравія та Єгипет входять у групу, створену для врегулювання конфлікту і неофіційно відому як "Квад", хоча поки що ніяких відчутних кроків з припинення війни зроблено не було.

Для Саудівської Аравії вирішення конфлікту пов'язане з національною безпекою, оскільки сотні кілометрів суданського узбережжя пролягають навпроти узбережжя Червоного моря королівства.

Регіональне суперництво між багатими на нафту королівствами Перської затоки також відіграє свою роль.

США закликають світ припинити постачання зброї для сил безпеки Судану13.11.25, 19:02 • 4559 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Дипломатка
Сутички
Мухаммед ібн Салман
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа
Судан
Безпілотний літальний апарат