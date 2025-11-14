Десятки тисяч людей зникли в Судані після захоплення Ель-Фашера, ООН закликає до розслідування
Агентство ООН у справах біженців повідомило про десятки тисяч зниклих безвісти після захоплення Ель-Фашера в Дарфурі. Зафіксовано 10 236 нових переміщених осіб між 9 та 12 листопада, загальна кількість сягнула 99 128.
З моменту захоплення військовими формуваннями Сил швидкої підтримки (RSF) Ель-Фашера, Дарфур, десятки тисяч людей, вважаються зниклими безвісти, повідомило в п'ятницю Агентство ООН у справах біженців, передає Reuters, Anadolu Ajansı та УНН.
Деталі
З моменту захоплення міста Силами швидкої підтримки (RSF), десятки тисяч людей, які втекли з суданського міста Ель-Фашер, вважаються зниклими безвісти. Агентство ООН з питань біженців висловило занепокоєння щодо їхньої безпеки після повідомлень про зґвалтування, вбивства та інші зловживання з боку втікачів.
У своїй заяві агентство ООН повідомило, що його система відстеження переміщень зафіксувала 10 236 нових людей, які втекли з міста між 9 та 12 листопада, в результаті чого загальна кількість переміщених осіб сягнула 99 128.
Міжнародна організація з міграції (МОМ) наголосила, що ці цифри залишаються попередніми, оскільки ситуація залишається нестабільною, а переміщення прискорюється через збереження нестабільності.
Люди, які втікають з міста, розповідають про цивільних, яких розстрілюють на вулицях і атакують з дронів. Польові звіти з Дарфуру описують жінок, які збирають дикі листя і ягоди, щоб зварити суп.
Жаклін Вілма Парлевіт, голова відділення УВКБ ООН у Порт-Судані підтвердила, що у пунктах прибуття, таких як Тавіла, було зареєстровано лише близько 10 000 людей.
Вона сказала наступне:
Значна кількість людей, які перебувають у русі, застрягла десь, не маючи можливості рухатися далі через небезпеку, ризик бути відправленими назад до Аль-Фашира або через те, що серед них є дуже вразливі люди
Один з найбільш руйнівних конфліктів у сучасній Африці
Постраждале від голоду місто Ель-Фашер було останньою цитаделлю суданської армії у величезному західному регіоні Дарфуру, перш ніж 26 жовтня, після 18-місячної облоги, воно впало під натиском парамілітарних Сил швидкого реагування.
Зараз угруповання RSF контролює всі п'ять штатів Дарфуру, тоді як армія зберігає контроль над більшістю з 13 інших штатів країни, включаючи Хартум.
Кривавий конфлікт між суданською армією та СРС, який розпочався у квітні 2023 року, забрав життя щонайменше 40 000 людей та залишив бездомними майже 12 мільйонів людей, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я.
