Десятки тысяч людей пропали без вести в Судане после захвата Эль-Фашера, ООН призывает к расследованию

С момента захвата военными формированиями Сил быстрой поддержки (RSF) Эль-Фашера, Дарфур, десятки тысяч людей считаются пропавшими без вести, сообщило в пятницу Агентство ООН по делам беженцев, передает Reuters, Anadolu Ajansı и УНН.

Подробности

С момента захвата города Силами быстрой поддержки (RSF) десятки тысяч людей, бежавших из суданского города Эль-Фашер, считаются пропавшими без вести. Агентство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность их безопасностью после сообщений об изнасилованиях, убийствах и других злоупотреблениях со стороны беженцев.

В своем заявлении агентство ООН сообщило, что его система отслеживания перемещений зафиксировала 10 236 новых людей, бежавших из города в период с 9 по 12 ноября, в результате чего общее число перемещенных лиц достигло 99 128.

Международная организация по миграции (МОМ) подчеркнула, что эти цифры остаются предварительными, поскольку ситуация остается нестабильной, а перемещение ускоряется из-за сохранения нестабильности.

Люди, бегущие из города, рассказывают о гражданских, которых расстреливают на улицах и атакуют с дронов. Полевые отчеты из Дарфура описывают женщин, которые собирают дикие листья и ягоды, чтобы сварить суп.

Жаклин Вилма Парлевит, глава отделения УВКБ ООН в Порт-Судане, подтвердила, что в пунктах прибытия, таких как Тавила, было зарегистрировано только около 10 000 человек.

Она сказала следующее:

Значительное количество людей, находящихся в движении, застряло где-то, не имея возможности двигаться дальше из-за опасности, риска быть отправленными обратно в Аль-Фашир или из-за того, что среди них есть очень уязвимые люди - заявила во время пресс-конференции в Женеве, глава отделения УВКБ ООН Порт-Судана.

Один из самых разрушительных конфликтов в современной Африке

Пострадавший от голода город Эль-Фашер был последней цитаделью суданской армии в огромном западном регионе Дарфура, прежде чем 26 октября, после 18-месячной осады, он пал под натиском парамилитарных Сил быстрого реагирования.

Сейчас группировка RSF контролирует все пять штатов Дарфура, тогда как армия сохраняет контроль над большинством из 13 других штатов страны, включая Хартум.

Кровавый конфликт между суданской армией и СРС, который начался в апреле 2023 года, унес жизни по меньшей мере 40 000 человек и оставил бездомными почти 12 миллионов человек, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.

Напомним

Марко Рубио призвал мир прекратить поставки оружия военизированным силам быстрой поддержки Судана, обвиняемым в массовых убийствах.

Силы быстрой поддержки (RSF) в Судане приняли предложение США и арабских государств о гуманитарном прекращении огня и готовы к переговорам.

Лидеры ООН осуждают ужасные массовые убийства в Судане