Десятки тысяч людей пропали без вести в Судане после захвата Эль-Фашера, ООН призывает к расследованию

16:09
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
14 ноября, 08:54
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
14 ноября, 08:55
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира
14 ноября, 09:46
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствий
14 ноября, 10:19
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рацион
12:13
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
13:27
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рацион
12:13
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство
16:53
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
13:27
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде
13:14
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира
14 ноября, 09:46
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
14 ноября, 08:54
Десятки тысяч людей пропали без вести в Судане после захвата Эль-Фашера, ООН призывает к расследованию

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Агентство ООН по делам беженцев сообщило о десятках тысяч пропавших без вести после захвата Эль-Фашера в Дарфуре. Зафиксировано 10 236 новых перемещенных лиц в период с 9 по 12 ноября, общее число достигло 99 128.

Десятки тысяч людей пропали без вести в Судане после захвата Эль-Фашера, ООН призывает к расследованию

С момента захвата военными формированиями Сил быстрой поддержки (RSF) Эль-Фашера, Дарфур, десятки тысяч людей считаются пропавшими без вести, сообщило в пятницу Агентство ООН по делам беженцев, передает Reuters, Anadolu Ajansı и УНН.

Подробности

С момента захвата города Силами быстрой поддержки (RSF) десятки тысяч людей, бежавших из суданского города Эль-Фашер, считаются пропавшими без вести. Агентство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность их безопасностью после сообщений об изнасилованиях, убийствах и других злоупотреблениях со стороны беженцев.

В своем заявлении агентство ООН сообщило, что его система отслеживания перемещений зафиксировала 10 236 новых людей, бежавших из города в период с 9 по 12 ноября, в результате чего общее число перемещенных лиц достигло 99 128.

Международная организация по миграции (МОМ) подчеркнула, что эти цифры остаются предварительными, поскольку ситуация остается нестабильной, а перемещение ускоряется из-за сохранения нестабильности.

Люди, бегущие из города, рассказывают о гражданских, которых расстреливают на улицах и атакуют с дронов. Полевые отчеты из Дарфура описывают женщин, которые собирают дикие листья и ягоды, чтобы сварить суп.

Жаклин Вилма Парлевит, глава отделения УВКБ ООН в Порт-Судане, подтвердила, что в пунктах прибытия, таких как Тавила, было зарегистрировано только около 10 000 человек.

Она сказала следующее:

Значительное количество людей, находящихся в движении, застряло где-то, не имея возможности двигаться дальше из-за опасности, риска быть отправленными обратно в Аль-Фашир или из-за того, что среди них есть очень уязвимые люди

- заявила во время пресс-конференции в Женеве, глава отделения УВКБ ООН Порт-Судана.

Один из самых разрушительных конфликтов в современной Африке

Пострадавший от голода город Эль-Фашер был последней цитаделью суданской армии в огромном западном регионе Дарфура, прежде чем 26 октября, после 18-месячной осады, он пал под натиском парамилитарных Сил быстрого реагирования.

Сейчас группировка RSF контролирует все пять штатов Дарфура, тогда как армия сохраняет контроль над большинством из 13 других штатов страны, включая Хартум.

Кровавый конфликт между суданской армией и СРС, который начался в апреле 2023 года, унес жизни по меньшей мере 40 000 человек и оставил бездомными почти 12 миллионов человек, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.

Напомним

Марко Рубио призвал мир прекратить поставки оружия военизированным силам быстрой поддержки Судана, обвиняемым в массовых убийствах. 

Силы быстрой поддержки (RSF) в Судане приняли предложение США и арабских государств о гуманитарном прекращении огня и готовы к переговорам.

Лидеры ООН осуждают ужасные массовые убийства в Судане30.10.25, 23:04 • 3717 просмотров

Игорь Тележников

