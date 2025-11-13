США закликають світ припинити постачання зброї для сил безпеки Судану
Марко Рубіо закликав світ припинити постачання зброї воєнізованим силам швидкої підтримки Судану, звинуваченим у масових убивствах. RSF воюють з армією Судану з квітня 2023 року, захопивши Ель-Фашер після 18-місячної облоги.
Державний секретар США Марко Рубіо закликав міжнародну спільноту припинити постачання зброї воєнізованим силам швидкої підтримки (RSF) Судану, яких звинувачують у масових убивствах та злочинах проти цивільного населення. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Вони вчиняють акти сексуального насильства та звірства, просто жахливі звірства, проти жінок, дітей, невинних мирних жителів найжахливішого ґатунку. І цьому потрібно негайно покласти край.І ми зробимо все можливе, щоб покласти цьому край, і ми закликали країни-партнери приєднатися до нас у цій боротьбі
Сили RSF воюють проти суданської армії з квітня 2023 року, а наприкінці жовтня захопили Ель-Фашер після 18-місячної облоги. Лише невеликій частині населення вдалося втекти, а супутникові знімки показують купи тіл та закривавлену землю. За даними США та гуманітарних організацій, неарабські групи у регіоні Дарфур піддаються систематичним переслідуванням, що прирівнюють до геноциду.
Попри докази постачання зброї RSF з ОАЕ, Рубіо утримався від публічної критики Абу-Дабі, зазначивши: "Я не хочу сьогодні на прес-конференції когось критикувати, бо ми хочемо отримати хороший результат… Ми знаємо, які сторони беруть участь (у постачанні зброї – ред.).
Пропозиція гуманітарного перемир’я, підтримана США та країнами-союзниками Судану, досі порушується силами RSF, а бойові дії в регіоні тривають.
