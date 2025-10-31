Британія підтвердила виявлення "невеликої кількості" своїх військових предметів у Судані – Politico
Британський уряд визнав знахідку невеликої кількості своїх військових виробів у Судані, на тлі повідомлень про порушення прав людини. Міністр закордонних справ Стівен Доуті зазначив, що доказів використання британської зброї чи боєприпасів у Судані немає.
Деталі
У парламенті Великої Британії депутати підняли питання щодо повідомлення газети Guardian, у якому йшлося про вилучення на полях боїв у Судані технологій британського виробництва, що застосовувалися ополченням Сил швидкої підтримки (RSF).
Нам відомі повідомлення про невелику кількість виробів британського виробництва, знайдених у Судані, але в нещодавніх повідомленнях немає жодних доказів використання британської зброї чи боєприпасів у Судані
За інформацією Guardian, виявлене обладнання включало системи ураження стрілецької зброї та двигуни для бронетранспортерів. Уряд Великої Британії підкреслює, що наразі немає підтверджень застосування цих виробів у бойових діях проти цивільного населення, однак ситуація викликає занепокоєння через загострення гуманітарної кризи в регіоні.
