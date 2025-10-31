Британія підтвердила виявлення "невеликої кількості" своїх військових предметів у Судані – Politico

Британський уряд визнав, що на території Судану було знайдено невелику кількість військових виробів британського виробництва, на тлі повідомлень про масштабні порушення прав людини та гуманітарну кризу у зоні конфлікту. Про це повідомляє видання Politico, пише УНН.

У парламенті Великої Британії депутати підняли питання щодо повідомлення газети Guardian, у якому йшлося про вилучення на полях боїв у Судані технологій британського виробництва, що застосовувалися ополченням Сил швидкої підтримки (RSF).

Нам відомі повідомлення про невелику кількість виробів британського виробництва, знайдених у Судані, але в нещодавніх повідомленнях немає жодних доказів використання британської зброї чи боєприпасів у Судані