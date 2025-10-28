$42.070.07
В захопленому бойовиками суданському місті Аль-Фашері відбуваються масові позасудові страти - ЗМІ

Київ • УНН

 • 990 перегляди

У Судані надходять повідомлення про етнічно мотивовані масові вбивства в Аль-Фашері після того, як Сили швидкої підтримки взяли під контроль місто в Дарфурі. Лабораторія Єльського університету виявила докази, що підтверджують ймовірні масові вбивства та етнічні чистки неарабських громад.

В захопленому бойовиками суданському місті Аль-Фашері відбуваються масові позасудові страти - ЗМІ

В Судані повідомлення про етнічно мотивовані масові вбивства та інші злочини надходять з Аль-Фашера після того, як минулого тижня воєнізовані Сили швидкої підтримки взяли під контроль місто в західному регіоні Дарфур, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

На відео, опублікованому місцевими активістами, видно бойовика, який стріляє впритул в групу неозброєних мирних мешканців, які сиділи на землі.

На різних відеозаписах, якими поділилися продемократичні активісти, нібито видно десятки людей, які лежать мертвими на землі поруч зі згорілими транспортними засобами. Відеозапис не був перевірений.

У своїй заяві у вівторок Об'єднані сили, які є союзниками армії Судану, звинуватили Сили швидкої підтримки у страті понад 2000 неозброєних мирних мешканців за останні дні.

Це твердження не вдалося перевірити, але Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, яка стежить за війною в Судані, використовуючи розвідувальні дані з відкритих джерел та супутникові знімки, заявила в понеділок, що знайшла докази, що підтверджують ймовірні масові вбивства з боку Сил швидкого реагування.

У вівторок лабораторія Єльського університету заявила, що місто, "ймовірно, перебуває в систематичному та навмисному процесі етнічних чисток корінних неарабських громад Фур, Загава та Берті шляхом примусового переміщення та страт без належного судового розгляду". Це включало, ймовірно, "операції з очищення міста від дверей до дверей", йдеться у повідомленні.

Республіканські сили безпеки (RSF) заявили в неділю, що захопили контроль над головною базою армії в місті та опублікували заяву, в якій йдеться, що вони "розширили контроль над містом Ель-Фашер з лап найманців та ополченців".

Атака дронів у Судані ставить під загрозу повторне відкриття аеропорту Хартума21.10.25, 15:17 • 2759 переглядiв

Головнокомандувач армії Судану генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявив у понеділок, що його війська виведені з Ель-Фашеру "в безпечніше місце", визнавши втрату міста.

Республіканські сили безпеки ведуть криваву громадянську війну з армією з квітня 2023 року після боротьби за владу між двома сторонами. Через бойові дії загинуло понад 150 тисяч людей, а понад 14 мільйонів залишилися бездомними.

В останні тижні зростали побоювання за безпеку десятків тисяч мирних жителів, які опинилися в пастці міста через 18-місячну облогу Республіканськими силами безпеки (RSF).

Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив у понеділок, що в Ель-Фашері зростає ризик "етнічно мотивованих порушень та звірств". Його офіс заявив, що "отримує численні тривожні повідомлення про те, що Сили швидкої підтримки вчиняють звірства, включаючи позасудові страти".

Управління ООН з прав людини повідомило, що надходять повідомлення про "позасудові страти мирних жителів, які намагаються втекти, з ознаками етнічної мотивації вбивств", а також відео, на яких видно, як "десятки неозброєних чоловіків розстрілюють або лежать мертвими, оточені бійцями RSF, які звинувачують їх у тому, що вони є бійцями суданської армії".

Інформаційні агентства не змогли зв’язатися з мирними жителями міста, де, за словами Синдикату суданських журналістів, зв’язок, включаючи супутникові мережі, був перерваний через відключення ЗМІ.

Доповнення

Після півторарічної облоги стратегічне місто Аль-Фашир у регіоні Дарфур опинилося під контролем воєнізованого угруповання "Сили швидкої підтримки" (RSF). На тлі повідомлень про масові вбивства цивільних, етнічне насильство та гуманітарну катастрофу, Судан переживає один із найтрагічніших епізодів своєї громадянської війни.

Павло Зінченко

СуспільствоНовини Світу
Воєнний стан
Сутички
Фолькер Тюрк
Організація Об'єднаних Націй
Судан