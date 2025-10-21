Атака дронів у Судані ставить під загрозу повторне відкриття аеропорту Хартума
Київ • УНН
Серія вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників, пролунала поблизу міжнародного аеропорту Хартума напередодні його запланованого відкриття. Подія викликала занепокоєння щодо безпеки та стабільності в регіоні, який лише почав оговтуватися від тривалого конфлікту.
Деталі
У ніч із понеділка на вівторок у столиці Судану – Хартумі пролунали потужні вибухи. За свідченнями очевидців, над містом кружляли безпілотники, після чого між 06:00 та 08:00 ранку за київським часом сталося кілька ударів поблизу міжнародного аеропорту. Саме завтра летовище мало відновити роботу після більш ніж дворічної перерви, викликаної війною між суданською армією та Силами швидкої підтримки.
За даними суданських ЗМІ, неподалік аеропорту зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Журналісти припускають, що в атаці могли використовуватися "дрони-камікадзе". Видання Sudan Tribune повідомило, що над летовищем піднімалися клуби диму, посилаючись на джерела в силових структурах.
Представники суданської армії заявили, що частину дронів було збито, однак офіційної інформації про постраждалих чи масштаб руйнувань поки немає.
Під удар потрапив також Омдурман – місто на північ від Хартума, де розташовано низку стратегічних військових об’єктів. Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за атаку.
Ці події відбулися на тлі поступового відновлення мирного життя у столиці. Після контрнаступу армії та повернення контролю над містом у Хартум уже повернулися понад 800 тисяч осіб. Уряд розпочав масштабну кампанію з відбудови, переміщуючи адміністрацію з Порт-Судану назад до столиці.
Однак значна частина інфраструктури залишається зруйнованою, а мільйони мешканців досі потерпають від перебоїв з електропостачанням і періодичних атак дронів. Напад поблизу аеропорту став третім за останній тиждень, що свідчить про крихкість ситуації та складність повернення до стабільності.
