Атака дронів у Судані ставить під загрозу повторне відкриття аеропорту Хартума

12:57 • 2226 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9410 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14786 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17493 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17576 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17856 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16455 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 15098 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31480 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20617 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозки
21 жовтня, 03:36
Повний блекаут у Чернігові після атаки рф: водоканал пояснив, де брати воду
21 жовтня, 03:55
рф уночі атакувала Україну балістикою, 58 з 98 ворожих дронів знешкоджено
21 жовтня, 05:40
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail
21 жовтня, 05:58
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім
07:50
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім
07:50
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
21 жовтня, 06:03
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбасками
20 жовтня, 15:48
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:22
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війну
20 жовтня, 08:14
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джорджа Мелоні
Україна
Угорщина
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Університет культури
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix
12:00
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail
21 жовтня, 05:58
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем
20 жовтня, 15:55
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується
19 жовтня, 04:31
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили
18 жовтня, 06:19
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм
Financial Times

Атака дронів у Судані ставить під загрозу повторне відкриття аеропорту Хартума

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Серія вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників, пролунала поблизу міжнародного аеропорту Хартума напередодні його запланованого відкриття. Подія викликала занепокоєння щодо безпеки та стабільності в регіоні, який лише почав оговтуватися від тривалого конфлікту.

Атака дронів у Судані ставить під загрозу повторне відкриття аеропорту Хартума

Напередодні запланованого відкриття міжнародного аеропорту Хартума в Судані пролунала серія вибухів, спричинених, ймовірно, атаками безпілотників. Подія викликала занепокоєння щодо безпеки та стабільності в регіоні, який лише почав оговтуватися від тривалого конфлікту. Про це повідомляє Аljazeera, пише УНН.

Деталі

У ніч із понеділка на вівторок у столиці Судану – Хартумі пролунали потужні вибухи. За свідченнями очевидців, над містом кружляли безпілотники, після чого між 06:00 та 08:00 ранку за київським часом сталося кілька ударів поблизу міжнародного аеропорту. Саме завтра летовище мало відновити роботу після більш ніж дворічної перерви, викликаної війною між суданською армією та Силами швидкої підтримки.

Понад 40 людей загинули внаслідок нападу на лікарню в Судані
24.06.25, 19:14

За даними суданських ЗМІ, неподалік аеропорту зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Журналісти припускають, що в атаці могли використовуватися "дрони-камікадзе". Видання Sudan Tribune повідомило, що над летовищем піднімалися клуби диму, посилаючись на джерела в силових структурах.

Аеропорт Хартума після одного з обстрілів у ході війни
Аеропорт Хартума після одного з обстрілів у ході війни

Представники суданської армії заявили, що частину дронів було збито, однак офіційної інформації про постраждалих чи масштаб руйнувань поки немає.

Звіт "Лікарів без кордонів" зафіксував у Судані масове насильство проти цивільного населення
03.07.25, 21:45

Під удар потрапив також Омдурман – місто на північ від Хартума, де розташовано низку стратегічних військових об’єктів. Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за атаку.

Ці події відбулися на тлі поступового відновлення мирного життя у столиці. Після контрнаступу армії та повернення контролю над містом у Хартум уже повернулися понад 800 тисяч осіб. Уряд розпочав масштабну кампанію з відбудови, переміщуючи адміністрацію з Порт-Судану назад до столиці.

Однак значна частина інфраструктури залишається зруйнованою, а мільйони мешканців досі потерпають від перебоїв з електропостачанням і періодичних атак дронів. Напад поблизу аеропорту став третім за останній тиждень, що свідчить про крихкість ситуації та складність повернення до стабільності.

Бойовий дрон атакував мечеть у Судані: 78 загиблих, десятки поранених
20.09.25, 03:23

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Відключення світла
Електроенергія
Судан