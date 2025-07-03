Звіт "Лікарів без кордонів" зафіксував у Судані масове насильство проти цивільного населення

За даними гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" (MSF), багаторічна громадянська війна в Судані призвела до масових етнічно вмотивованих актів насильства. В опублікованому в четвер звіті зафіксовано про систематичне насильство, невиборчі та навмисні вбивства мирних жителів, сексуальне насильство та викрадення людей.

Про це пише УНН із посиланням на MSF medical and humanitarian.

Деталі

У Судані відбуваються масові злочини, попереджає організація "Лікарі без кордонів" (MSF) у опублікованому сьогодні звіті під назвою "В облозі, під нападом, голодом".

Документ повідомляє про систематичне насильство, невибіркові і навмисні вбивства цивільних осіб, мародерство, спалення цивільних будівель, сексуальне насильство і викрадення людей. Особливе занепокоєння викликає регіон навколо Аль-Фаширу.

У квітні, за оцінками, 400 000 людей втекли від катастрофічних умов протягом трьох тижнів після нового наступу RSF (суданська воєнізована організація, що до 2023 року підпорядковувалися уряду країни).

RSF особливо націлилися на місця, де зазвичай проживають неарабські громади, такі як африканська етнічна група Загава.

Ніхто не міг покинути Аль-Фашир, якби сказав, що він Загава - цитують джерела одну жінку-біженку.

Значна частина мешканців табору біженців Самсам у Північному Дарфурі. знайшла притулок в Аль-Фаширі, де вони з того часу перебувають у пастці, - їм відмовляють у гуманітарній допомозі. Там вони зазнають подальшого насильства.

За даними MSF, десятки тисяч людей втекли далі до Тавіли, що знаходиться приблизно за 60 кілометрів, або через кордон до Чаду. Команди "Лікарів без кордонів" надали медичну допомогу сотням тих, хто вижив.

Нагадаємо

Суданські воєнізовані формування RSF та їх союзники підписали договір про створення паралельного уряду в Найробі. Це відбувається на тлі дворічної громадянської війни, яка вже забрала десятки тисяч життів.

Понад 40 людей загинули внаслідок нападу на лікарню в Судані