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05:23 • 25505 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125113 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184188 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148511 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139750 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117798 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108276 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103024 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143482 перегляди

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Судан на межі розколу: RSF створює паралельний уряд

Судан на межі розколу: RSF створює паралельний уряд

Київ • УНН

 • 24414 перегляди

Суданські воєнізовані формування RSF та їх союзники підписали договір про створення паралельного уряду в Найробі. Це відбувається на тлі дворічної громадянської війни, яка вже забрала десятки тисяч життів.

Після майже двох років громадянської війни в Судані воєнізованої організації RSF і союзні групи підписали договір щодо створення паралельного уряду в північно-східній африканській країні.

Передає УНН із посиланням на Infobae.

Документ було підписано вчора ввечері в столиці Кенії Найробі: Суданська воєнізована організація, Сили швидкої підтримки (RSF), і її союзники, починаючи з Народно-визвольної армії Судану на чолі з Абделазізом аль-Хілу, підтвердили так званий "паралельний уряд", вперше оголошений у листопаді 2024 року.

Довідка

У Судані армія військового правителя Фаттаха аль-Бурхана та ополчення RSF його колишнього заступника Мохаммеда Хамдана Дагло ведуть криваву боротьбу за владу з квітня 2023 року.

За даними ООН, у боях уже загинули десятки тисяч людей, а понад дванадцять мільйонів людей перебувають у втечі. ООН говорить про найбільшу кризу голоду в світі. У військових злочинах звинувачують як армію, так і ополчення RSF.

Нагадаємо

Суданські сили швидкої підтримки (RSF) вбили понад 200 цивільних осіб за три дні в районах без військової присутності. Напади відбулися за 85 км від Хартума, де мешканці сіл були розстріляні під час спроби втечі через річку Ніл.

Тисячі біженців з Конго шукають порятунку в Руанді після захоплення Гоми29.01.25, 04:16 • 30513 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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