Судан на межі розколу: RSF створює паралельний уряд

Після майже двох років громадянської війни в Судані воєнізованої організації RSF і союзні групи підписали договір щодо створення паралельного уряду в північно-східній африканській країні.

Передає УНН із посиланням на Infobae.

Документ було підписано вчора ввечері в столиці Кенії Найробі: Суданська воєнізована організація, Сили швидкої підтримки (RSF), і її союзники, починаючи з Народно-визвольної армії Судану на чолі з Абделазізом аль-Хілу, підтвердили так званий "паралельний уряд", вперше оголошений у листопаді 2024 року.

Довідка

У Судані армія військового правителя Фаттаха аль-Бурхана та ополчення RSF його колишнього заступника Мохаммеда Хамдана Дагло ведуть криваву боротьбу за владу з квітня 2023 року.

За даними ООН, у боях уже загинули десятки тисяч людей, а понад дванадцять мільйонів людей перебувають у втечі. ООН говорить про найбільшу кризу голоду в світі. У військових злочинах звинувачують як армію, так і ополчення RSF.

Нагадаємо

Суданські сили швидкої підтримки (RSF) вбили понад 200 цивільних осіб за три дні в районах без військової присутності. Напади відбулися за 85 км від Хартума, де мешканці сіл були розстріляні під час спроби втечі через річку Ніл.

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