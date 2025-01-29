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Тисячі біженців з Конго шукають порятунку в Руанді після захоплення Гоми

Тисячі біженців з Конго шукають порятунку в Руанді після захоплення Гоми

Київ • УНН

 • 30518 перегляди

Понад 1200 конголезців втекли до Руанди після захоплення міста Гома бойовиками M23. Конфлікт призвів до загибелі більше 100 осіб, включаючи 17 миротворців.

Біженці з Конго шукають притулку в Руанді після захоплення Гоми. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

До кордону з Руандою прибули біженці та конголезькі військові, які здалися в полон, намагаючись знайти безпечне місце після того, як бойовики угруповання M23 взяли під контроль місто Гома та місцевий аеропорт. 

Руандійська влада офіційно прийняла приблизно 1200 осіб, які тікають від конфлікту. Тим часом ситуація в регіоні залишається напруженою: лише за останні дні загинули понад сто людей, ще майже тисяча зазнали поранень. Серед жертв – 17 миротворців. 

Збройне протистояння між урядовими силами Конго та M23 триває з початку року. Представники ООН у східному Конго заявляють про загрозу етнічного насильства, що може ще більше ускладнити гуманітарну ситуацію в регіоні.

Україна засудила захоплення повстанцями міста Гома в Конго та готова надати допомогу27.01.25, 22:57 • 63021 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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