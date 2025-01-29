Тысячи беженцев из Конго ищут спасения в Руанде после захвата Гомы

Беженцы из Конго ищут убежища в Руанде после захвата Гомы. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

К границе с Руандой прибыли беженцы и конголезские военные, которые сдались в плен, пытаясь найти безопасное место после того, как боевики группировки M23 взяли под контроль город Гома и местный аэропорт.

Руандийские власти официально приняли примерно 1200 человек, которые бегут от конфликта. Между тем ситуация в регионе остается напряженной: только за последние дни погибли более ста человек, еще почти тысяча получили ранения. Среди жертв - 17 миротворцев.

Вооруженное противостояние между правительственными силами Конго и M23 продолжается с начала года. Представители ООН в восточном Конго заявляют об угрозе этнического насилия, что может еще больше осложнить гуманитарную ситуацию в регионе.

Украина осудила захват повстанцами города Гома в Конго и готова оказать помощь