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Тысячи беженцев из Конго ищут спасения в Руанде после захвата Гомы

Тысячи беженцев из Конго ищут спасения в Руанде после захвата Гомы

Киев  •  УНН

 • 2829 просмотра

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Более 1200 конголезцев бежали в Руанду после захвата города Гома боевиками M23. Конфликт привел к гибели более 100 человек, включая 17 миротворцев.

Беженцы из Конго ищут убежища в Руанде после захвата Гомы. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

К границе с Руандой прибыли беженцы и конголезские военные, которые сдались в плен, пытаясь найти безопасное место после того, как боевики группировки M23 взяли под контроль город Гома и местный аэропорт. 

Руандийские власти официально приняли примерно 1200 человек, которые бегут от конфликта. Между тем ситуация в регионе остается напряженной: только за последние дни погибли более ста человек, еще почти тысяча получили ранения. Среди жертв - 17 миротворцев. 

Вооруженное противостояние между правительственными силами Конго и M23 продолжается с начала года. Представители ООН в восточном Конго заявляют об угрозе этнического насилия, что может еще больше осложнить гуманитарную ситуацию в регионе.

Украина осудила захват повстанцами города Гома в Конго и готова оказать помощь27.01.25, 22:57 • 60883 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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