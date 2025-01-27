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Украина осудила захват повстанцами города Гома в Конго и готова оказать помощь

Украина осудила захват повстанцами города Гома в Конго и готова оказать помощь

Киев  •  УНН

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МИД Украины осудил действия повстанцев M23, которые захватили город Гома в ДР Конго. Украина готова предоставить гуманитарную помощь и поддерживает мирное урегулирование конфликта в рамках Луандийского процесса.

Министерство иностранных дел Украины осудило действия повстанцев из группировки M23, захвативших ключевой город Гома на востоке Демократической Республики Конго после наступления на конголезскую армию, и отметили, что Украина готова активно присоединиться к оказанию гуманитарной помощи, в частности, в сфере продовольственной безопасности, а также ликвидации последствий вооруженного конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Украина с беспокойством наблюдает за обострением военных действий на востоке Демократической Республики Конго. Решительно осуждаем нарушение территориальной целостности и суверенитета ДРК и захват боевиками М23 населенных пунктов в провинции Северное Киву. Считаем недопустимыми распространение угроз по дальнейшему захвату других городов и территорий ДРК, что является грубым нарушением норм и принципов международного права и Устава ООН 

- говорится в заявлении.

В МИД призвали стороны к поиску путей прекращения боевых действий, достижения устойчивого мира и окончательного урегулирования вооруженного конфликта, который привел к непоправимым человеческим потерям конголезцев и разрушению объектов гражданской инфраструктуры страны.

"В этой связи поддерживаем международные усилия по решению конфликта на востоке ДРК мирным путем, в частности в рамках Луандийского процесса, который происходит при посредничестве Анголы. Украина готова активно присоединиться к оказанию гуманитарной помощи, в частности, в сфере продовольственной безопасности, а также ликвидации последствий вооруженного конфликта. Подчеркиваем необходимость как можно быстрее стабилизировать ситуацию с безопасностью, чтобы не допустить дальнейшей региональной дестабилизации и развертывания конфликта в полномасштабную войну", - отметили в министерстве.

Напомним

Повстанцы из группировки M23 заявили, что захватили ключевой город Гома на востоке Демократической Республики Конго после наступления на конголезскую армию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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