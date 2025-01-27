Україна засудила захоплення повстанцями міста Гома в Конго та готова надати допомогу

Міністерство закордонних справ України засудило дії повстанців з угрупування M23, що захопили ключове місто Гома на сході Демократичної Республіки Конго після наступу на конголезьку армію, та наголосили, що Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків збройного конфлікту. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням військових дій на сході Демократичної Республіки Конго. Рішуче засуджуємо порушення територіальної цілісності та суверенітету ДРК і захоплення бойовиками М23 населених пунктів у провінції Північне Ківу. Вважаємо неприпустимими поширення погроз щодо подальшого захоплення інших міст і територій ДРК, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН - йдеться в заяві.

У МЗС закликали сторони до пошуку шляхів припинення бойових дій, досягнення стійкого миру та остаточного врегулювання збройного конфлікту, який призвів до непоправних людських втрат конголезців і руйнування об’єктів цивільної інфраструктури країни.

"У цьому зв’язку підтримуємо міжнародні зусилля з вирішення конфлікту на сході ДРК мирним шляхом, зокрема в рамках Луандійського процесу, який відбувається за посередництва Анголи. Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків збройного конфлікту. Наголошуємо на потребі якнайшвидше стабілізувати безпекову ситуацію, щоб не допустити подальшої регіональної дестабілізації та розгортання конфлікту у повномасштабну війну", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо

Повстанці з угруповання M23 заявили, що захопили ключове місто Гома на сході Демократичної Республіки Конго після наступу на конголезьку армію.