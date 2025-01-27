Повстанці з угруповання M23 захопили місто Гома в Демократичній Республіці Конго

Повстанці з угруповання M23 заявили, що захопили ключове місто Гома на сході Демократичної Республіки Конго після наступу на конголезьку армію.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Жителі поділилися відео, на яких повстанці патрулюють центральні вулиці Гоми після блискавичного наступу на конголезьку армію в неділю - зазначає ЗМІ.

Повстанці наказали солдатам конголезької армії здати зброю та встановили 48-годинний термін для виконання цієї вимоги. В понеділок цей термін закінчився, і як повідомляється, що є загиблі та поранені з обох сторін у ході перестрілки.

Нагадаємо

Збройне угруповання M23 захопило місто Масісі в ДР Конго, що призвело до масового переміщення понад 100 тисяч осіб. Ситуація залишається критичною, а гуманітарні організації закликають до міжнародного втручання.