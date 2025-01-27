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Повстанці з угруповання M23 захопили місто Гома в Демократичній Республіці Конго

Повстанці з угруповання M23 захопили місто Гома в Демократичній Республіці Конго

Київ • УНН

 • 28986 перегляди

Угруповання M23 взяло під контроль місто Гома на сході ДР Конго після наступу на урядові війська. Повстанці встановили 48-годинний ультиматум для здачі зброї конголезькою армією.

Повстанці з угруповання M23 заявили, що захопили ключове місто Гома на сході Демократичної Республіки Конго після  наступу на конголезьку армію.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

Жителі поділилися відео, на яких повстанці патрулюють центральні вулиці Гоми після блискавичного наступу на конголезьку армію в неділю

- зазначає ЗМІ.

Повстанці наказали солдатам конголезької армії здати зброю та встановили 48-годинний термін для виконання цієї вимоги. В понеділок цей термін закінчився, і як повідомляється, що є загиблі та поранені з обох сторін у ході перестрілки.

Нагадаємо 

Збройне угруповання M23 захопило місто Масісі в ДР Конго, що призвело до масового переміщення понад 100 тисяч осіб. Ситуація залишається критичною, а гуманітарні організації закликають до міжнародного втручання.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
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