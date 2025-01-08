Нова хвиля конфлікту в Конго: Понад 100 000 людей втекли від бойових дій
Київ • УНН
Збройне угруповання M23 захопило місто Масісі в ДР Конго, що призвело до масового переміщення понад 100 тисяч осіб. Ситуація залишається критичною, а гуманітарні організації закликають до міжнародного втручання.
Минулого тижня бойові дії в Демократичній Республіці Конго спричинили нову хвилю гуманітарної кризи, змусивши понад 100 тисяч осіб шукати порятунку. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, ситуація у регіоні залишається критичною.
Збройне угруповання M23, якому приписують підтримку з боку Руанди, захопило місто Масісі, що стало черговим осередком напруження. Руанда виправдовує дії угруповання, посилаючись на боротьбу з силами хуту, які пов’язують із геноцидом 1994 року.
Регіон східного Конго протягом останніх десятиліть став ареною численних конфліктів, у яких брали участь місцеві та іноземні угруповання. Постійне насильство поглиблює гуманітарну катастрофу, залишаючи тисячі людей без даху над головою, доступу до їжі та медичної допомоги.
Гуманітарні організації закликають міжнародну спільноту звернути увагу на ескалацію насильства в регіоні та посилити зусилля для стабілізації ситуації.
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