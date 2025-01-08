Новая волна конфликта в Конго: Более 100 000 человек сбежали от боевых действий

На прошлой неделе боевые действия в Демократической Республике Конго вызвали новую волну гуманитарного кризиса, заставив более 100 тысяч человек искать спасения. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

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По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ситуация в регионе остается критической.

Вооруженная группировка M23, которой приписывают поддержку со стороны Руанды, захватила город Масиси, что стало очередным очагом напряжения. Руанда оправдывает действия группировки, ссылаясь на борьбу с силами хуту, которые связывают с геноцидом 1994 года.

Регион восточного Конго в течение последних десятилетий стал ареной многочисленных конфликтов, в которых участвовали местные и иностранные группировки. Постоянное насилие усугубляет гуманитарную катастрофу, оставляя тысячи людей без крова, доступа к пище и медицинской помощи.

Гуманитарные организации призывают международное сообщество обратить внимание на эскалацию насилия в регионе и усилить усилия для стабилизации ситуации.

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