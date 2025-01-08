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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая волна конфликта в Конго: Более 100 000 человек сбежали от боевых действий

Новая волна конфликта в Конго: Более 100 000 человек сбежали от боевых действий

Киев  •  УНН

 • 1962 просмотра

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Вооруженная группировка M23 захватила город Масиси в ДР Конго, что привело к массовому перемещению более 100 тысяч человек. Ситуация остается критической, а гуманитарные организации призывают к международному вмешательству.

На прошлой неделе боевые действия в Демократической Республике Конго вызвали новую волну гуманитарного кризиса, заставив более 100 тысяч человек искать спасения. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ситуация в регионе остается критической. 

Вооруженная группировка M23, которой приписывают поддержку со стороны Руанды, захватила город Масиси, что стало очередным очагом напряжения. Руанда оправдывает действия группировки, ссылаясь на борьбу с силами хуту, которые связывают с геноцидом 1994 года. 

Регион восточного Конго в течение последних десятилетий стал ареной многочисленных конфликтов, в которых участвовали местные и иностранные группировки. Постоянное насилие усугубляет гуманитарную катастрофу, оставляя тысячи людей без крова, доступа к пище и медицинской помощи. 

Гуманитарные организации призывают международное сообщество обратить внимание на эскалацию насилия в регионе и усилить усилия для стабилизации ситуации.

Загадочная болезнь унесла жизни 143 человек в Конго: что известно3 дек. 2024, 15:11 • 16624 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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