Загадочная болезнь унесла жизни 143 человек в Конго: что известно

В ноябре в провинции Кванго на юго-западе Демократической Республики Конго от неизвестной болезни умерли 143 человека. Местные власти сообщили, что у произведения были симптомы, похожие на грипп: высокая температура и сильная головная боль. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Медицинская бригада уже отправилась на место, чтобы собрать образцы и провести исследование, чтобы выяснить причину болезни.

По словам местных эпидемиологов, больше всего пострадали женщины и дети.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получила информацию о вспышке на прошлой неделе. Сейчас ее специалисты работают вместе с Министерством здравоохранения Конго, чтобы изучить ситуацию.

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