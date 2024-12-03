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Загадочная болезнь унесла жизни 143 человек в Конго: что известно

Загадочная болезнь унесла жизни 143 человек в Конго: что известно

Киев  •  УНН

 • 3895 просмотра

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В провинции Кванго в ДР Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни с гриппоподобными симптомами, от которой умерли 143 человека. ВОЗ и местные медики исследуют причины заболевания, которое больше всего поразило женщин и детей.

В ноябре в провинции Кванго на юго-западе Демократической Республики Конго от неизвестной болезни умерли 143 человека. Местные власти сообщили, что у произведения были симптомы, похожие на грипп: высокая температура и сильная головная боль. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Медицинская бригада уже отправилась на место, чтобы собрать образцы и провести исследование, чтобы выяснить причину болезни.

По словам местных эпидемиологов, больше всего пострадали женщины и дети.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получила информацию о вспышке на прошлой неделе. Сейчас ее специалисты работают вместе с Министерством здравоохранения Конго, чтобы изучить ситуацию.

Ранее

Инфекционист Ольга Голубовская рассказывала, что мир ждет новая пандемия. Сейчас мы живем в эпоху вирусных инфекций, которые становятся все более серьезными. Все недавние пандемии были вызваны вирусами, а не бактериями. Даже прогнозируемая "Болезнь X" также связана в основном с вирусами. Проблема в том, что для лечения вирусных инфекций у нас очень ограниченные ресурсы. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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