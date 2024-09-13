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Світовій пандемії бути: про прогнози щодо неї розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська

Київ • УНН

 • 32531 перегляди

На світ чекає нова пандемія. Про те, якою вона може бути та чи є в нас засоби захисту, розповіла Ольга Голубовська.

На світ чекає нова пандемія. Про те, якою вона може бути та чи є в нас засоби захисту, УНН поговорив з головним інфекціоністом України, заслуженим лікарем, професором Ольгою Голубовською.

Ми зараз живемо в еру вірусних інфекцій - домінують важкі вірусні інфекції. І всі останні пандемії спричинені не бактеріями - вони спричинені вірусом. І ті пандемії, які прогнозуються, так звана "хвороба Х", - усі прогнози будуються переважно навколо вірусів. А в нас мало ресурсів для лікування вірусних інфекцій, на жаль

- повідомила інфекціоніст.

Голубовська нагадала, що про наступну пандемію ще 2021 року попередила Всесвітня організація охорони здоров’я. Ніхто не дасть відповіді на те, чим саме буде спричинена ця пандемія, але Голубовська наголошує, що, за прогнозами, швидше за все це буде саме вірусна інфекція. А в лікуванні захворювань, спричинених вірусними інфекціями, важливе застосування противірусної терапії.

На запитання УНН про те, чи може наступну пандемію викликати віспа мавп, Голубовська відповіла: "Пандемія буде сто відсотків.

Щодо віспи мавп, то в березні 2021 року NTI - міжнародна некомерційна організація, яку фінансують Білл Гейтс і Тед Баффіт і яка займається запобіганням можливим біологічним загрозам, - провела спільно з Мюнхенською конференцією з безпеки вигадані навчання. І "легендою" навчань була пандемія віспи мавп. І результати було опубліковано на сайті NTI. Згідно зі сценарієм, почалося все у вигаданій країні Брінія в травні 22-го року. Потім було чотири хвилі і за підсумком у 10 разів гіршою за ковід була пандемія. І в травні 22-го року виник спалах віспи мавп у Британії, і перші дві хвилі пройшли точно, як за тим сценарієм. Але я не хочу говорити про теорії змови. (…) Але як лікар-клініцист я вважаю, що нам потрібно виходити з того, що є. Є те, на що ми вплинути ніяк не можемо, але ми маємо бути готові".

Вона нагадала, що CDC - Центр з контролю і профілактики захворювань США - розробив протокол лікування мавпячої віспи, до якого включені чотири противірусні препарати.

"Вона (пандемія – ред.) буде. Буде це віспа мавп чи ні - не знаю. Але для цієї віспи вже є протокол лікування, у ньому є противірусні препарати. Інша річ, що в нас цих препаратів немає. Це проблема", - додала лікар.

Але Голубовська переконана, що в Україні - хороші лікарі, які здатні протистояти викликам.

Детальніше про ситуацію з інфекційними хворобами в Україні читайте в інтерв’ю Інфекціоніст Ольга Голубовська: в Україні є упередження до противірусних препаратів - єдиного порятунку при вірусних захворюваннях.

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