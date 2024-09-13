Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская

Мир ждет новая пандемия. О том, какой она может быть и есть ли у нас средства защиты, УНН поговорил с главным инфекционистом Украины, заслуженным врачом, профессором Ольгой Голубовской.

Мы сейчас живем в эру вирусных инфекций - доминируют тяжелые вирусные инфекции. И все последние пандемии вызваны не бактериями - они вызваны вирусом. И те пандемии, которые прогнозируются, так называемая "болезнь Х", - все прогнозы строятся преимущественно вокруг вирусов. А у нас мало ресурсов для лечения вирусных инфекций, к сожалению - сообщила инфекционист.

Голубовская напомнила, что о следующей пандемии еще в 2021 году предупредила Всемирная организация здравоохранения. Никто не даст ответа на то, чем именно будет вызвана эта пандемия, но Голубовская отмечает, что, по прогнозам, скорее всего это будет именно вирусная инфекция. А в лечении заболеваний, вызванных вирусными инфекциями, важно применение противовирусной терапии.

На вопрос УНН о том, может ли следующую пандемию вызвать оспа обезьян, Голубовская ответила: "Пандемия будет сто процентов.

Что касается оспы обезьян, то в марте 2021 года NTI - международная некоммерческая организация, которую финансируют Билл Гейтс и Тед Баффит и которая занимается предотвращением возможных биологических угроз, - провела совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности вымышленные учения. И "легендой" учений была пандемия оспы обезьян. И результаты были опубликованы на сайте NTI. Согласно сценарию, началось все в вымышленной стране Бриния в мае 22-го года. Потом было четыре волны и по итогу в 10 раз хуже ковида была пандемия. И в мае 22-го года возникла вспышка оспы обезьян в Британии, и первые две волны прошли точно, как по тому сценарию. Но я не хочу говорить о теориях заговора. (...) Но как врач-клиницист я считаю, что нам нужно исходить из того, что есть. Есть то, на что мы повлиять никак не можем, но мы должны быть готовы".

Она напомнила, что CDC - Центр по контролю и профилактике заболеваний США - разработал протокол лечения обезьяньей оспы, в который включены четыре противовирусных препарата.

"Она (пандемия - ред.) будет. Будет это оспа обезьян или нет - не знаю. Но для этой оспы уже есть протокол лечения, в нем есть противовирусные препараты. Другое дело, что у нас этих препаратов нет. Это проблема", - добавила врач.

Но Голубовская убеждена, что в Украине - хорошие врачи, которые способны противостоять вызовам.

Подробнее о ситуации с инфекционными болезнями в Украине читайте в интервью Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам - единственному спасению при вирусных заболеваниях.